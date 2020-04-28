جعجع غير نادم على ترشيحه حليف”حزب الله”… اعتراف علني بمشاركته بخراب لبنان

سمير جعجع غير نادم على مساهمته بالتسوية الرئاسية التي اوصلت ميشال عون الى القصر الجمهوري، هذا ما اعلنه رئيس حزب القوات اللبنانية خلال مقابلة تلفزيونية، حيث قال” لا أندم ولا لحظة على ترشيحي ميشال عون لأن عون جزء من مشكلة بل هناك عدة مشاكل أوصلتنا إلى هنا”… “الحكيم” اكد عدم حكمته وتحمله ومن شارك بالتسوية مسؤولية ما وصل إليه البلد من انهيار على مختلف المستويات.

مساهمة جعجع بوصول حليف “حزب الله” العماد عون الى الكرسي الرئاسي تعني بطريقة غير مباشرة تأمينه الغطاء لـ”حزب الله” لحكم لبنان والمشاركة في حروب الاخرين من سوريا الى اليمن والعراق، ومساهمته بالتدهور المالي والاقتصادي، نتيجة الدعم الذي يحظى به الحزب من رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، الأمر الذي أدى إلى فرض عقوبات دولية على “حزب الله” وتوقف الدعم العربي والغربي عن لبنان، وبالتالي وصول الوضع الى ما هو عليه الان.

كما ان مساهمة جعجع بوصول حليف “حزب الله” الى القصر الجمهوري عبر تسوية “المحاصصة وتقسيم المغانم” يعني اعطاؤه غطاء مسيحياً آخراً لسلاح “حزب الله”، هذا السلاح الذي يعتبر اكبر مصائب لبنان الذي جرّ البلد الى الانهيار، ومع هذا قال جعجع في حديثه التلفزيوني” “الجبهة ضد حزب الله ضرورة قصوى لكننا لا نستطيع أن نشكل جبهة بنصف اتفاق، لأنه ليس من مصلحة أحد ونحن على تواصل مستمر مع الفرقاء لتشكيل جبهة منهم تيار المستقبل والإشتراكي”… يريد انشاء جبهة لمحاربة الحزب وفي ذات الوقت يعلن عدم ندمه لانتخاب حليفه وترؤسه العهد… تورط جعجع بانهيار البلد اعترف به على العلن وان كان يعتقد ان تناقضه ونفاقه سيمر مرور الكرام على مسامع الناس.

محطات عدة شهدتها علاقة جعجع بالعماد عون، فبعد حروب عدة شنها الطرفان ضد بعضهما البعض لاسيما حرب الالغاء التي انتهت بلجوء عون الى فرنسا سنة 1990، ومن ثم اعتقال جعجع سنة 1994، الامر الذي ادى الى تقارب بين جمهور الطرفين توج بلقاء “قرنة شهوان” و”لقاء البريستول”، لتتأزم الامور بينها في انتخابات سنة 2005 تاريخ خروج جعجع من السجن بعفو خاص ولقائه عون للمرة الاولى بعد الحرب،

وفي السنة التالية تصاعدت الخلافات بينهما على اثر توقيع عون وثيقة التفاهم مع “حزب الله” ليتعمق الخلاف بينهما مع الايام الى حين عقد لقاءات ثنائية اسفرت عن “ورقة إعلان النيات” بينهما، وفي السنة التالية اعلن جعجع ترشيحه عون للرئاسة.

جعجع هو واحد من امراء الحرب الاهلية في لبنان، وشريك في فساد الطبقة الحاكمة، وان حاول مراراً وتكراراً ابعاد التهم عنه ومحاولة الظهور بانه المحارب القوي ضد الفساد، الا انه تقاسم “قالب الجبن” مع الزعماء، وجنى من الحكم المليارات، وبعد ان قامت الثورة في لبنان ضده وضد كل سياسي فاسد يحاول ان يتسلق على ظهرها حيث اعلن” فيما يتعلق بالشارع نحن في صلبه ونحن نتفق معه بكل الأمور”، في محاولة منه لابعاد نفسه عن شعار “كلن يعني كلن” الذي يطاله قبل غيره.