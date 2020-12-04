جمهور المقاومة في لبنان يأكل من القمامة وحسن نصر الله هرب

ظن بعض اللبنانيين بعيد كارثة إنفجار بيروت للوهلة الأولى أن التحقيقات ستكشف الحقائق ولو جزئياً عمن خزن وتسبب و كان وراء هذا العمل الشنيع المريع غير المسبوق في تاريخ المنطقة

ولكنها فرحة لم تدم طويلاً ، فالسلطة الحاكمة التي وعدت على لسان رئيسها ميشال عون بنشر نتيجة التحقيق خلال أسبوع ، هي نفسها السلطة التي تدفن الحقائق في لبنان بمقابر النسيان من قبل المواطنين

والجميع يعرف بأن حزب الله هو من يقف وراء تخزين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت ، والجميع يعلم بأن حزب الله هو من يمسك بزمام الأمور في المرفأ والمطار والمنافذ الحدودية بمختلف صنوفها ، و هو الوحيد الذي شرع في عمل مضاد جديد لإخفاء معالم الجريمة الكبرى

فالأخبار من لبنان تتحدث عن مقتل أحد الشهود الرئيسيين في الجمارك قد تمت عملية تصفية له بدم بارد ، و لاشك بأن من يقف وراء ذلك عناصر ميلشيا حزب الله الذين تورطوا قبل مدة قصيرة بقتل أحد العاملين في المرفأ أيضاً

كون المسألة برمتها تعتمد على إستراتيجية إدخال البلد بمصائب جديدة تنسي الناس مصائبهم الحالية والماضية ، وبالتالي يتم تحديد مصائرهم بناء على ما يريده حسن نصر الله الهارب من بيروت بحسب صحف أجنبية إلى إيران خوفاً من قتل إسرائيل له

وهناك في لبنان من خان الوطن و لحق بركب الإيراني وميليشياته ، ولولا هؤلاء الخونة ما تمكن حزب الله وإيران من صناعة هذا النفود الكبير داخل بلد ، كان يضرب به المثل من نواحي التعليم والحضارة والصيرفة والموضة والطب والعمل والإستثمار والسياحة وغير ذلك

ووجود لبنان اليوم بين فكي كماشة الفساد والإرهاب يعني بأن المايسترو واحد ، فحزب الله هو الإرهاب وحلفائه وعناصره يمثلون الفساد بأبشع صوره ، والسلاح غير الشرعي كفيل بإخافة الجميع وحماية الفاسدين

والتاريخ القريب والحاضر في لبنان يحدثان عن حزب الله الذي لايدفع للدولة ضريبة واحدة ، فهو يهرب كل شيء و يستورد أي شيء و يمارس كل المحرمات قانونياً دون محاسبة ، من تجارة المخدرات إلى الإتجار بالبشر إلى سرقة الأعضاء إلى التهريب إلى الآتاوات التي تفرض على الناس ، إلى غير ذلك من الرذائل التي لا تخطر على بال

والأسوء من هذا وذلك يأتيك من يقول حزب الله مقاوم ، وحسن نصر الله سيد ، ورجال الحزب أطهار وقتلاه شهداء أبرار ، بينما الواقع والوقائع يحدثان عن مجرمين قتلة وفاسدين على مستوى مافيات عالمية ، بل عوائل قيادات الحزب يعيشون في رفاهية كاملة بينما من يسمون أنفسهم جمهور المقاومة في لبنان يأكلون من القمامة ..