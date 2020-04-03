حاجتنا للتسامح والسلام في زمن الكورونا ؟

كلمة التسامح ليست مجرد مفردة لغوية نرددها في أحاديثنا و جلساتنا الفكرية والإجتماعية ، و كذلك السلام الذي لا اعتبره مصطلحاً سياسياً يتم ذكره في إطار المنحى التفاوضي أو إحتكاره و إقتصاره على الحوار بين الدول ، إنهما كلمتان عظيمتان تصلان الحاضر بالماضي من أجل إستشراف المستقبل الأفضل للشعوب والأمم

ولفت إنتباهي كقارئ ومطلع على بعض الشؤون الدولية هذا الحراك الدائم الذي يقوم به ” المجلس العالمي للتسامح والسلام ” في العالم ، وهو منظمة دولية حديثة الولادة تم الإعلان عنها و إشهارها رسمياً في جمهورية مالطا نهاية العام ٢٠١٧ بحضور جوزف موسكت رئيس وزراء مالطا وعدد من وزراء الخارجية والتعليم والشباب والثقافة بدول عدة ، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة وحشد من السفراء ورؤساء منظمات دولية وجامعات وإعلاميين

وضم في عضويته دولاً وازنة و شخصيات برلمانية مهتمة ، فضلاً عن المبادئ العامة التي أعلنها و المستمدة من القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان بغية مواجهة مواجهة الإرهاب والتطرف والتشدد والكراهية والعنصرية

وتتعدد أوجه العمل الشامل بهذا المجلس الذي يقوم بجهد ممتاز عابر للحدود يعرِّج فيه على واقع اللاجئين تارة و تمكين المرأة و تعزيز دور الشباب تارةً أخرى من خلال مستويات متعددة تحتوي على جمعية عمومية عالمية للتسامح والسلام ، فضلاً عن شروعه في عقد جلسات مثمرة لبرلمانه النشط في مختلف دول العالم ، و إصرار القائمين به دوماً على تصدير ثقافة السلام والتسامح لكل البشرية قبالة مشهد الحرب و إنعدام الإستقرار الذي يهدد مستقبل الشعوب في قسم لايستهان به من عالمنا لاسيما في الشرق الأوسط و أفريقيا

و المفارقة الأبرز فيما تتبعته من مسيرة المجلس المميز وجود شخصية عربية برلمانية واسعة الإطلاع والخبرة كالسيد أحمد الجروان رئيس المجلس ، فالرجل المعروف في الأوساط الدولية هو برلماني إماراتي ، وأول رئيس للبرلمان العربي لدورتين متتاليتين مطلع عمله الدولي ، في فترة كانت توصف بالعصيبة على الوطن العربي ، و ساهم الجروان في نشر مفهوم المحبة و التحاور بين الكثير من أبناء المنطقة

و قد إلتقيته لأول مرة في القاهرة منتصف العام ٢٠١٥ حين ألقى كلمة رصينة بجلسة إفتتاح رسمي لمؤتمر المعارضة السورية ٢ الذي رعته و نظمته جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء الحرب السورية و الشروع في مفاوضات سلام حقيقي بين المعارضة و الحكومة

ولأن العقلاء في هذه الدنيا ينشدون التسامح والسلام كحاجة ضرورية يومية و آنية وليس مجرد رفاهية لغوية مؤجلة فإن تنظيم المشاريع السلمية التسامحية ضمن عمل مؤسسي دولي بناء يحتم عليَّ إطلاع القراء الكرام على منجزات هذا الجسم العالمي الجديد الذي يبشر بغدٍ أفضل و يجتهد من أجل تحقيق تلك الأهداف السامية

وعليه فإن أجمل ما استوقفني في أنشطة قادة المجلس المذكور ذهابهم إلى نيوزلندا مطلع هذا العام إبان مجزرة المسجدين الإرهابية و تسليمهم وسام المجلس الأعلى للتسامح والسلام لرئيس البرلمان النيوزلندي نيابة عن شعب بلاده ، في لفتة راقية و رائعة تعكس الإحتفاء العالمي والإعلامي الملحوظ آنذاك بجهود المجتمع والدولة النيوزيلندية بعيد نكبة إرهابية معزولة أراد منفذها حرف المسار الإنساني السليم عن فطرة التعايش الإيجابي و القبول بالآخر و ترسيخ مفهوم حرية المعتقد و الدين في أي مكان يقطنه البشر

ولعله من المفيد إستعراض أواصر العلاقات السياسية و الإنسانية التي توليها قيادة المجلس أهمية بالغة من خلال إستقبال رؤساء دول و حكومات بشكل دوري لهم في السنغال و أرمينيا و وبنما و كوسوفو وغيرها من البلدان في مختلف القارات ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قابلية التوسع والدعم لغايات هذا المجلس النبيلة التي تقدم الأفعال على الأقوال سيما ونحن في زمن فيروس كورونا الذي أعاد ترتيب العالم

و فيما يخصنا كعرب – مسلمين كنا أو مسيحيين أو غير ذلك – أجد من المجدي دوماً التركيز من قبلنا جماعات و أفراد على عمل مثل هكذا منظمات و مجالس هامة ، تأخذ بأيدينا نحو الصواب وتعيدنا إلى المنبع الصافي لتعاليم الأديان السماوية الخالدة التي أتت لحفظ مكانة الإنسان و تعظيم شأنه كي يعمر الأرض بالخير العميم لا بالشر الذميم

فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى للتسامح والسلام حيزاً كبيراً من دعوته و عمله حين قال عبارته المشهورة وهو يدخل مكة : إذهبوا فأنتم الطلقاء ، وطوى بذلك صفحة الخلاف و البغضاء مع أعداءٍ ساموه سوء العذاب ، و فتح قلوب العباد بالحكمة و العدل و الموعظة الحسنة ، و نبي الله عيسى عليه السلام كان ولايزال هديه و إنجيله يزخر بالمعاني المثلى للعفو و نسيان ما مضى و تغليب منطق المسامحة على الإنتقام و الثأر .