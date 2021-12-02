حال لبنان يرثى له في كل المجالات

إن الإعلام في لبنان بات على شاكلة السلطة – إلا ما رحم ربي – فخلال الساعات القليلة الماضية جرت انتخابات نقابة المحررين‬⁩ في ⁧‫لبنان‬⁩، وللاسف لكثرة الصحافيين والزملاء المأجورين حصل الآتي:

انتخب هؤلاء المأمورون والمأجورون اللائحة المدعومة من الاحزاب وانهزم المستقلون، والأنكى والأدهى والأمر أن هؤلاء الذين يدعون مهنة الصحافة وطول الوقت يتكلمون على الشاشات والمواقع عن الوضع السيء واهمية التغيير، وكما قال البعض: إنه اعلام فاسد متل الساسة الذين يمولونه، ونجيب ميقاتي بين كل هذا وذلك‬⁩ يعلن تريثه في الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، بل ويتحدث عن استقلالية القضاء عن التدخل السياسي، ففي ظل عدم انعقاد المجلس منذ أكتوبر الماضي جراء خلافات سياسية، أو بعبارة أصح يعجز رئيس الحكومة ومن معه عن حماية قاض مثل طارق البيطار يقوم بدوره المهني حيال جريمة العصر في لبنان.

ودولياً هناك حديث عن إجتماع جرى بين ممثلين عن ميليشيا حزب الله وآخرين من صندوق النقد الدولي، والاجتماع انعقد بطلب من مرجع حكومي رفيع يعلم جيّداً أنّ البلد وقراراته باتت ممسوكة من ⁧‫حزب الله‬⁩ الذي أصبح الآمر والناهي في ملفّات ⁧‫لبنان‬⁩‬⁩ كلّها.

واليوم هناك فئة كبيرة من اللبنانيين تضع آمالها على شرفاء الوطن الذين يسعون للتغيير في الإنتخابات المقبلة، فلبنان بحاجة لهذا التغيير من رأس الهرم لأصغر سياسي في هذا البلد المنهار، ونصر الله‬⁩ زعيم حزب الله‬⁩ يدين نفسه بنفسه بل ويسأل عن دليل واحد لتدخل ⁧‫ايران‬⁩ في ⁧‫لبنان، ثم يجاوب نفسه بأن سلاحه ورواتبه وكل شيء من ايران وقد اعلن ان لبنان جزء لا يتجزأ من جمهورية الظلام.

وسمعة لبنان بالحضيض والتقارير الدولية حول الإنزلاق الخطير تنبىء بمرحلة شديدة التعقيد ستحمل معها متغيرات جذرية وعميقة ستطال معظم القطاعات السياسية، لكن حتى تحين الساعة سيكون اللبناني أمام وقائع مريرة لن ينتشله منها الا إنتفاضة عارمة تطيح بكل طاقم الحكم حتى آخر باش كاتب فاسد في الدولة، لأن عهد عون دمر كل شيء في لبنان.

بل ويصرّ الرئيس عون على الإلتباس في وصف المرحلة القادمة ‏واوحى من قطر مجدداً انه قد يبقى في بعبدا او لا، وفاتحاً باب الشكّ حول الانتخابات النيابية القادمة التي يخشاها هو و صهره، ولبنان في مجهول دستوري وسياسي، ولن يقوم اليوم بوجود ميليشيا تعلن ولاءها لدولة أخرى وتفرض سياساتها على الأفرقاء بقوة السلاح أو بكرسي في الحكم أو بالتهديد وبالقتل.