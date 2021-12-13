حزب الله راعٍ وعلى علم.. الحكاية كاملة

إن أذرع ايران التي تشغلها كميليشيا حزب الله ترعى كذلك منظمة حماس الفلسطينية في ⁧‫لبنان‬⁩ ناهيك، عن ترسانات الأسلحة المخزنة في أنفاق القواعد العسكرية خارج نطاق المخيمات، لذلك وعليه، فالإتهام المنطقي لأي خلل أمني يتجه مباشرة الى ميليشيات الحرس الثوري وحليفها النظام الأسدي في دمشق، وفي ظل غياب كلي لدولة لبنانية مركزية، يستفرد حزب الله بالمواطنين ويدمر الوطن

ولوقف التدحرج نحو الهاوية في لبنان لا بد من إحداث صدمة قوية في الداخل اللبناني بسرعة، كي تُسقط سكان القصر الجمهوري ومقر عين التينة والسراي الحكومي وكذلك الجالسين على كراسي الإدارة، والذهاب نحو انتخابات نيابية لبنانية أمر جيد، لكن الأفضل منه هو المرجو منه، أي الإنتخاب لإنتاج هيكلية سياسية جديدة تقود الجمهورية نحو دولة ذات سيادة محررة من هيمنة الميليشيا الايرانية.

فحزب الله لديه مخطط يسير عليه، وهو مأمور وليس بآمر، وعليه فإن تبعات أي خطوة يتخذها ، هدفها تقوية موقف إيران في لبنان والمنطقة ، وبالتالي البحث عن موطئ قدم جديد للميليشيا

ولن يقدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تغطية الشمس بالغربال، حين يتعامل إعلامياً فقط مع مواقف تحريضية ضد الدول العربية، وليس آخر ما قامت به جموع بحرينية مطلوبة للقضاء في بلدها وهربت إلى لبنان، ولن يضحك أحد على دول الخليج العربي، ويحصل منها على جديد مالي أو دعم مباشر، وحتى قطر التي حاول ميشال عون أن يأخذ منها ذلك الدعم لعهده، مقتنعة بأن ترك لبنان لما بعد الإنتخابات أفضل بكثير.

وعليه فإن تبعات السياسة في لبنان، هي محصلة الآثام التي يرتكبها اللئام بحق الناس، والجدير بالذكر هنا أن اي موقف يحصل داخلياً، هدفه تحسين ظروف الطبقة الحاكمة هو موقف معزول، وحتى القمة العربية الخليجية في السعودية بعد أيام ، ستشهد بحثاً موسعاً لحال لبنان ، بحسب مصادر مطلعة ، و هذا ليس في مصلحة العوني و لا حليفه حزب الله ، كون الموقف الخليجي سيكون حازماً وموحداً، وقطار العنف اللفظي السياسي الذي يسافر به عادة أركان السلطة في لبنان، لم يعد يجدي نفعاً، ولن يحميهم من الوقوف بمحطات مواجهة الشعب والحقيقة ، فالأرض اللبنانية تلعن هذه الطبقة الفاسدة والشعب يلعنهم

والدفع بلبنان كي يكون كبش فداء لمؤامرات إيران ضد العرب ثم التضحية به، أمر ثبت بطلانه، كون لبنان اليوم يعيش حالة انفصال كلي بين الحكم وطبقته وبين الناس المعذبين و المتعبين من جور العهد وبطشه.