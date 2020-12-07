حزب الله سيدفع ثمن جرائمه قريباً

كل المؤشرات في لبنان والإقليم والعالم توحي بأن الحرب التي لا هوادة فيها مستمرة ضد الميلشيات الإيرانية وفي مقدمتها ميلشيا حزب الله في لبنان بصفتها الميلشيا الأخطر والأكثر ضرراً

وكل المعطيات تشير على المستوى الداخلي في لبنان أن حلفاء الحزب و عملاء إيران في البلد من مختلف الطوائف باتوا يدركون المصيبة التي وقعت على رؤوسهم نتيجة تأييد عصابة مسلحة لا تمت لمنطق الدولة بصلة تذكر

و الجديد الحاصل فيما يرتبط بالمصالحة الخليجية التي من المفترض أن تقع خلال أيام يبرهن أن إيران تخسر والخليج العربي يعود لوحدته المعهودة وقوته المنشودة بعيداً عن فتن إيران وإرهابها

وهذا كله لا يرضي حزب الله ولا بقية الميلشيات المجرمة التي تدعمها إيران لأن العرب إذا توحدوا أصبحوا يكافحوا مجتمعين تلك المجاميع المسلحة المتطرفة في اليمن والعراق و لبنان وسوريا كونها مجاميع تمارس الخيانة العظمى بحق البلدان التي تتواجد بها

ومن المهم للغاية النظر إلى بقية البلدان العربية الأخرى التي تستقى أغلب مواقفها و مواقعها السياسية من الموقف الخليجي العربي الموحد ، فلا يخفى على أحد حجم التحالف المهم بين مصر والخليج العربي ، وكذلك مملكة المغرب والمملكة الأردنية ، وربما نشهد قريباً تصنيفاً عربياً موحداً لحزب الله كمنظمة إرهابية برعاية جامعة الدول العربية نفسها

وفي مقبل الأيام القريبة تشهد أمريكا على وجه الخصوص تنصيب الرئيس المنتخب بايدن رئيساً في واشنطن ، والرجل ما برح يؤكد أنه لن يكون مثل صديقه أوباما ، وأنه لن يتعاطى بهدوء مع إيران وميليشياتها ومشاريعها المدمرة

و الإدارة التي أعلن الرجل عن تشكيلها حتى الآن هي إدارة على قدر كبير من المعرفة والإطلاع بواقع المنطقة ، لاسيما إيران و تدخلاتها ، و كذلك ميلشياتها ، و هذا يجعلنا أمام خطط وإستراتيجيات مدروسة و عقلانية تنهي كل أحلام الإيراني بالتوسع وأذرعه بالتمدد في تلك الدول

وحتى الدول المهمة في أوربا على موعد مع إستحقاقات إنتخابية وتغيرات جذرية بالمجمل ، ففرنسا ستشهد إنتخابات رئاسية هذا العام ، وسيكون الرئيس ماكرون الذي وصفت سياسته بالتراخي حيال حزب الله أمام إمتحان صعب ربما يكلفه خسارة التجديد له ، وألمانيا ستودع المستشارة أنجيلا ميركل التي ستسلم الراية لنائبها وتترك الحياة السياسية

وكل هذه الأمور وتلك لن تكون في صالح حزب الله الذي يمني نفسه بكونه ممثلاً في برلمان فصل قانونه الإنتخابي على مقاس نوابه ، وحكومة يشترط قبل تأليفها أن تغطي إرهابه و خطاياه بحق لبنان وجيرانه العرب ، و عهد برئاسة ميشال عون لايزال يسقط على الرغم من تمسكه بتحالفه مع حزب الله أو بالأصح إستقواء العونيين بسلاح الحزب غير الشرعي .