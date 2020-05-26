حزب الله لعون : نفذ ولاتعترض 

‏أن تتبنى في لبنان مقولة جيش وشعب ودولة فأنت عميل صهيوني أمريكي، أما من يقول لك بأن لبنان جزء من ولاية الفقيه ويذهب ويقاتل في سوريا واليمن والعراق فإنه وطني أصيل والملائكة تُسبح بحمده بحسب المنطق‬⁩ الأعوج للعهد الفاشل برئاسة الجنرال ميشال عون.

‏وفي ظل إنتشار الصور الإيرانية التي يروجها خامنئي نفسه على حساباته الرسمية في وسائل التواصل الإجتماعي زاعماً بأن صلاته في القدس المحتلة باتت قريبة ، فإنه من سابع المستحيلات أن يصلي ⁧‫الإرهابي حسن نصرالله‬⁩ في ⁧‫لبنان‬⁩ بمسجد داخل المناطق المحسوبة عليه فضلاً عن المناطق الأخرى ، لأنه ومنذ سنوات يعيش في جحر مجهول لنا ، ولا ندري هل هذا الجحر في إيران أم لبنان؟

وعامة اللبنانيين بنظر نصر الله هم إما في محور ⁧‫إيران‬⁩ أو أعداء ⁧‫لحزب الله‬⁩ ، والحياد أو الاختلاف برأي يعتبر خيانة بحسب دستور الولي الفقيه ، والمطلوب بناءً على تصريحات نصر الله دوماً أن ينفذ حكام لبنان أوامر حزب الله المستقاة من تعاليم الحرس الثوري الإيراني ، والصورة الواضحة لجميع المتابعين تشرح لنا تفاصيل الإنهيار المتسارع لكل المؤسسات اللبنانية نتيجة الإحتلال الإيراني المباشر.

ولبنان كما يعلم العرب والعالم كان ماقبل إنتشار المليشيات الشيعية المتطرفة مثل حركة أمل وحزب الله يسمى أيقونة الشرق وكان واجهة حضارية لكل العالم ، والآن مع كل هذا العبث أصبح لبنان في وضع لايرضي أحد.

وأستغرب كعربي : كيف يرضى اللبنانيين على أنفسهم أن يكونوا مثل هؤلاء الحثالة الإرهابيين التابعين لإيران ؟ وكيف يرضى بعض الساسة أن يكونوا معول خراب للبلد من خلال سكوتهم وتواطؤهم مع حزب الله والعهد.

إذ يفترض بأن من يعتقد بأحقية إيران بقيادة العالم أن يذهب لأيران ويمارسوا خرابه هناك ويترك لبنان وشأنه ، لأن الذين يتوقون لخلاص لبنان من سيطرة إيران كثر وإن كان بعضهم يخاف من سلاح الميلشيات ، ويتعاطى مع سلطة الأمر الواقع المتمثلة بعون ودياب على أنها مرحلة وستمر وأن سقوطها الوشيك كمنظومة مسألة وقت ليس إلا ، لكن الواقع يقول ‏: سيستمر الفساد والخراب ، ونهب المال العام طالما الشعب مغيب وسلبي ولا يطالب بالدستور ودولة القانون والمؤسسات ، والمجتمع الدولي لن يحرك ساكناً مالم يتحرك اللبنانيون جميعاً ، والعراق خير شاهد ودليل لكل لبناني على مايقوله الواقع.