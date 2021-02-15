حزب الله يطلب من اللبنانيين هذا الأمر

تريد ميليشيات حزب الله من اللبناني ومن خلال تعامله مع الميليشيات أن يحافظ على كلّ المبادئ المثالية والأخلاقية ، وعدم جواز توجيه أيّ اتهام لحزب الله يخص أي جريمة يُشتبه بأنّه وراءها ، وليس آخرها إغتيال لقمان سليم

ويقوم منطق حزب الله الأعوج على مطالبة اللبنانيين بعدم الإتهام من دون توفير الأدلة الثبوتية ، وكيف للناس أن تقدم الأدلة عن منطقة مليئة بعناصر حزب الله ، وممسوكة أمنياً بمستوى كبير من قبل مخابرات الحزب

وفي ذات السياق تهرب حزب الله سابقاً من كل جرائم الإغتيال السياسي التي قام بها ، إنطلاقاً من جريمة إغتيال رفيق الحريري رحمه الله ، مروراً بعشرات العمليات التي كان الحزب يقوم بها تنفيذاً لكونه إيراني أسدي هدفه خلق معادلة جديدة في لبنان

‏وحتى موقف باريس الرسمي من اغتيال لقمان سليم واقتصاره على تغريدة عزاء لعائلته من سفيرة فرنسا في بيروت والتي غابت بدورها عن مراسم الوداع في منزله يعتبر موقفاً مخزياً ومتلاقياً كما وكيفاً مع طبيعة تحركات الإليزيه المخيبة للآمال حيال لبنان

والبيان الشعري الصادر عن الخارجية الفرنسية غاب عنه أي مضمون يمت بصلة لـ البعد السياسي للاغتيال ، بل إنه يعكس حرص الرئيس الفرنسي ماكرون على عدم جرح مشاعر حزب الله وايران واصراره على استبدال قيم فرنسا بالصفقات بالشرق الأوسط

والتسويق لأن إدارة بايدن سلمت أمر لبنان لباريس ، وأعطت ماكرون الضوء الأخضر كي يتحرك في لبنان ، بحسب هواه ، وعلى مدى قريب يتناسب مع صفقة مقبلة مع طهران ، هو تسويق لمعلومات مضللة لا قيمة لها حتى الان

وعليه فإن أي حكومة مقبلة في حال تشكلت ، وبإشراف من الرئيس ماكرون ، ‏لن يكون الاختصاصيون المطلوبون للعمل بها في الأيام المقبلة موجودين ، كون الرغبة الفرنسية تتفق مع الأجندة الإيرانية

والاختصاصيون في استعادة السيادة للبنان ونزع سلاح حزب الله وفك الارتباط بمشروع ايران لتخريب المنطقة ولبنان وترميم علاقات لبنان بالعرب والعالم الحر ، لن يكون لهم مكان أبداً في هكذا حكومة

ومن يعتقد ان الحل الاقتصادي ممكن قبل الحل السياسي والعسكري ، فهو جاهل ولا علاقة له بأي اختصاص سياسي او اقتصادي ، فالحل السياسي هو الأساس و يقتضي تخليص لبنان من براثن الهيمنة

و أما الحل العسكري ، فإنه يجب أن يقوم على نزع سلاح حزب الله فوراً ، و منع حزب الله من الوصول إلى هذا السلاح أبداً ، و إجباره على التخلي عن هذا السلاح مدى الحياة ، فالسلاح غير الشرعي هو الذي عطل الحياة في لبنان منذ سنوات .