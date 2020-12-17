حسن نصر الله يضحك على نفسه

تصوير المشهد الحكومي في لبنان على أنه خلاف بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف ، مجرد مسرحية جديدة تضاف إلى رصيد حزب الله بصفته الميليشيا المسلحة التي تحكم لبنان بالحديد والنار والخوف والإرهاب

و محاولة الحزب السخيفة النأي صورياً بنفسه عما يجري ، و طرح نفسه كوسيط بين ميشال عون و الرئيس المكلف إستخفاف بعقول اللبنانيين الذين يتألمون و يخافون الغد الذي جعله حرب الله مظلماً نتيجة سلاحه غير الشرعي

والصغار والكبار في لبنان والعالم يعرفون أن سبب تعطيل تشكيل حكومة جديدة في لبنان مرده إرادة إيران من خلال حرب الله رفض تأليف الحكومة في الوقت الحالي ، فالمناخ العام للتسوية الأمريكية الإيرانية المفترضة ، يقتضي بحسب فهم ترك ورقة لبنان للرمي بها أمام إدارة بايدن عند اللزوم

و القصة من الألف للياء محكومة بـ لاءات حسن نصر الله التي لا يقدر الرئيس أو الرئيس المكلف تجاوزها ، لا لتوزير الإختصاصين ، لا لإعطاء وزارة المالية لغير بري أو نصر الله ، لا لإغضاب جبران باسيل ، لا مجال لترك الثلث المعطل ، لا لبيان وزاري لا يغطي إرهاب حرب الله

وفي لبنان اليوم حين يشدد الرئيس المكلف على أن الهدف ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان ، فإن هذا التصريح ذر للرماد في العيون ، وإلتفاف على الواقع المآسوي كون المكلف عجز عن تقديم تنازلات أكثر ، وبالتالي فإن الملف المرتبط بالتأليف أصبح من الماضي

وإذا كان نائب رئيس مجلس النواب في لبنان يعتبر عمليا أن شبهة إدخال ٢٧٠٠ طن نترات الى لبنان أمر لا يستدعي اي شبهة وأن تسفيه الخطر العام أمر عادي لا يستدعي شبهة وهو نفسه ، كان يدق اجراس الدنيا كلها كلما تم الانتقاص من حصة الارثوذكس واما اهمال الخطر الذي دمر العاصمة بناسها وعمرانها فلا يستدعي وفق نائب رئيس مجلس النواب اي شبهة

ولا غرابة أن تكون تصريحات المسؤولين بهذا المستوى في لبنان ، ‏فالرئيس عون نفسه يحكم لبنان من بعبدا بمنطق الخلاف مع المستقبل و الحاضر ونبش الماضي ويتكل على حزب الله وحده ، و هو مسرور أن يصطدم مع السنُة و الدروز و نصف الشيعة و المسيحيين ويرفض أن يصححّ او أن يستقيل

ويعمل الرجل على محاولة ابتزاز الغرب مالياً في لبنان بحجة ضرورة التصدي لمن يريد إسقاط الرئيس العربي المسيحي الوحيد ، والغرب الذي يرفض تمويل مشروع أذرع ايران في لبنان لن يقنعه ذلك الكلام العوني الفارغ بحجة التصدي للمجهول

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فمشروع عون في لبنان هو مشروع ايران وهما وجهان لعدم استقرار واحد على المدى القريب والبعيد والتعاطي معهما بمنطق واحد ، وعندها لكل حادث حديث ، إما أن يسقط عون أو ترحل إيران .

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