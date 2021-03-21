حقائق يجب أن تعرفها عن لبنان

‏الواضح في لبنان أن رؤساء الحكومات السنّة لا يطالبون باسقاط سلاح ميليشيات حزب الله ، وكذلك غالبية الأحزاب المسيحية لا تطالب بإسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون

‏والنتيجة للأسف ، هي التالي : ميلشيا حزب الله هي الحاكم الفعلي في لبنان ، ومع أن اللبنانيين العاديين

‏لا يخيفهم سلاح حزب الله ، و لا يعطون أهميُة لمسيحيّة الرئيس ، إلا أن سلطة الأمر الواقع تريد فرض أجندتها على الناس

والجبناء وحدهم من يقولون : لا احد يطالب بتسليم سلاح حزب الله في زمن الحرب ، ولعل مقولة مقولة جنبلاط بالأمس كانت الأكثر جبناً في المرحلة الحالية : لا تقفوا عند عقدة السلاح وتتركوا عشرات العقد التي يمكن حلها

‏فهناك مسائل كثيرة – بحسب هؤلاء الجبناء – يمكن العمل عليها داخليا ويمكن حلها ولن يدمج سلاح ما يسمونها المقاومة بالجيش الا ضمن إتفاق سلام كامل في المنطقة ، وعليه شكلوا حكومة و إلى العمل ، وأي عمل هذا والسلاح يحكم البلد

‏وإن أكثر ما يخشاه حزب الله هو إنتشار قناعة وطنيّة انّ سلاحه مسؤول عن الأزمة المالية الاقتصادية و هو يحاول من خلال التهديد و سياسة رفع الإصبع إقناع القوى السياسية بتحمّل المسؤولية معه داخل حكومة واحدة

‏فليفعل ذلك من يخافه او من له مصلحة مع هذه الميليشيات المسلحة الفاسدة والمغذية الفاسدين والمدمرين للبلد ، أما اللبنانيون العوام لا يخافون حزب الله و ليس لديهم ما يخفونه ، لأنهم يعلمون أن الحزب ومن معه عملاء إيرانيون ليس إلا

‏ويحاول حزب الله كسر الاندفاعة الأهليّة العابرة للطوائف ضد سلاحه غير الشرعي بجرّ كلّ القوى السياسيّة الوازنة إلى تسوية حكوميّة ، واذا فعلوا سيسقط الجميع في الشارع سلاح ميليشيات حزب الله و معها القوى السياسية ، فلبنان ليس سائباً كما يظن البعض

وهناك في لبنان لغة مختلفة من قبل حزب الله هذه الأيام ، تقوم على مبدأ إظهار ما كان مستوراً من قبل ، ألا وهو قضايا التماهي مع المحتل الإيراني ، من حيث الحالة العامة لمناخ دولي يراد منه إعادة طهران إلى حظيرة الإتفاق النووي

ومن حيث المبدأ التعليمات التي بحوزة حزب الله من إيران بما يخص لبنان ، تتخلص بالآتي : قفوا مع ميشال عون حتى نهاية المطاف ، وحاولوا جلب جبران باسيل رئيساً من بعده ، و الحكومة لا مجال لتشكيلها اليوم

ومن الضرورة بمكان القول بأن حسن نصر الله ، على الرغم من تعزيزه لمكاسب حزب الله من خلال دعم موقف بعبدا إلا أنه لا يزال مستمراً بإقناع نبيه بري أن يبقى مع الرئيس المكلف الحكومة في بيع الكلام المعسول دون نتيجة

وبالتالي حصر الصراع الظاهري في لبنان بين الرئيس المسيحي ميشال عون و رئيس الحكومة المكلف السني ، و عندما تصل الأمور إلى خواتيمها ، فإن إيران ستخبر حزب الله بأن عون هو الخيار ، والقرار مرتبط بدعمه في كل شيء .