حكام لبنان ينتظرون على الرصيف

لم تعرف الجمهورية اللبنانية مثل هذا الحضيض والترهّل والتخبّط والإفلاس الذي تسبب به هؤلاء الحكام الذين ينتظرون على قارعة رصيف الأمل، عسى ولعل أن ترد على إتصالاتهم أي دولة خليجية.

ولا مبالغة في وصول دولار بيروت الى ٢٥٠ الف ليرة ‏ولا مغالاة في تصنيف صرف الليرة كأدنى العملات وانضمام ليرتنا الى مستوى البوليفار الفنزويلي والريال الإيراني والدونج الڤيتنامي.

فلبنان أصبح في دوامة الإفلاس السيادي، وحتى معايير التقشف لم تعد تنفع مع شروط صندوق النقد، ويظهر الهمّ اللبناني في كل اللقاءات السعوديّة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

و يرد اسم لبنان في البيانات المشتركة ممّا يؤكّد دعم المجلس للبنان من جهة‏ و يتطلّب من جهة اخرى عودة لبنان الى إنتمائه العربي بعد ان سلخ عنه بسبب الاحتلال الايراني.

والكره لحزب الله ليس لمقاومته فهو انقطع عن كل مقاومة، وتحول الى جزء من جيش ولي الفقيه مكلف من ايران بخطف ⁦‪لبنان‬⁩ الجمهورية سلطة وارضاً، والقتال في سوريا واليمن والعراق، وخلق خلايا ايرانية في دول الخليج لتقوية موقعها تجاه الولايات المتحدة الامريكية.

ولبنان ⁦‪ الذي تنتشر فيه مستودعات و ورش تصنيع الاسلحة بين البيوت ووسط السكان المدنيين، وتنتشر فيه معامل تصنيع المخدرات بتغطية وحماية من الاحزاب والسياسيين وتزرع فيه الحشيشة بعلم اجهزة الأمن ويمتلك فيه كل حزب الله في لبنان ميليشيا خاصة به، وكل حزب وسياسي له ولاء وانتماء للخارج، لبنان هو دولة فاشلة، بل إن لبنان بات يجلب الضرر لجميع العرب نتيجة ميليشيا حزب الله.

وكلها حلول مؤقتة لن تنفع ⁦‪لبنان‬⁩، ماينفع ⁦‪لبنان‬⁩ ابتعاده عن الاضرار باشقاءه العرب عبر حزب الله والذي استعدى كل الوطن العربي وهذا الحل صعب على ⁦‪لبنان‬⁩ حاليا في ظل احتلال ايران وسيطرته الكاملة للقرار في ⁦‪لبنان‬⁩.

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والحل الوحيد الذي لامناص منه حل حزب الله بالقوة عبر الدول الكبرى واصحاب القرار، وهذا الحل على الرغم من صعوبته نظرياً، إلا انه الترياق الوحيد لكل امراض لبنان التي استعصت على الشفاء.

وقد خَسِر ⁧‫لبنان‬⁩‬⁩ في السنوات القليلة الماضية ٥٪ من سكانه بحسب الدولية للمعلومات وأغلب المهاجرين هم من الفئة العمرية الشابة، وأزمة اقتصادية تتفاقم وظروف معيشية كارثية وسط لامبالاة وَقِحة لمجرمين لا يهمهم موت اللبنانيين، بل يرقصون فوق آلام الناس ويشربون “التيكيلا” في أتراح الشعب اليومية، ويذهبون لتحقيق مصالحهم بعيداً بعيداً، بغية عزل الناس عن كل يومياتهم، ومن أجل جعل لبنان مزرعة يأخذون منها المغانم ويرمون المغارم.