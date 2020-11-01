حكومة مرتقبة في لبنان أم مجلس إدارة للبلد؟

معايير قدوم أي حكومة في العالم يرتبط ببلد لديه موازنة ونظام مصرفي و أموال للصالح العام وقدرة شرائية للدولة والمواطن على حد سواء ، لكن الوضع في لبنان يختلف اليوم تماماً

فالخزينة فارغة ومصرف لبنان مفلس والتهريب سيد الموقف على الحدود والتهرب الضريبي يتصدر المشهد لدى أركان السلطة ، وبالتالي فإن لبنان على موعد مع مجلس إدارة للبلد وليس حكومة عتيدة

والذين يشكلون الحكومة يدركون كل هذا وذاك ، كونهم يتطلعون لما بعد تشكيل الحكومة ، أي مساعدة البنك الدولي و مؤتمر سيدر جديد للمانحين وعد به رئيس فرنسا ماكرون بغية تقديم منح مالية للبنان ، وما سوى ذلك مجرد أحلام وأوهام يتحدث عنها العهد الفاشل بنظر المواطنين وشركائه

وإذا كانت القصة في لبنان تبدأ عند ميلشيا حزب الله وتنتهي عند إيران فإن الكثير من الأمور التي لا تحمد عقباها ستكون على عاتق الحكومة المقبلة أو مجلس الإدارة الجديد للبنان ، كي يتسنى له تغطية المزيد والمزيد من مصائب حزب الله

ويتكل كل شريك في الحكومة المزمع تأليفها على الدعم المقدم له من طهران ، وهذا الدعم هنا له باب واحد في لبنان إنه باب نصر الله ، ولكن الدعم ذاته لم يعد مالياً فهو الآن مجرد غطاء بالسلاح لكل الذين يريدون تعبئة جيوبهم مجدداً من صفقات التربح غير المشروع التي تعقب إستئناف العمل الحكومي في بقية الوزارات

ففي لبنان يعتبر الكثير من ساسة السلطة وزعماء الأحزاب أنفسهم شركاء في تقاسم موارد الدولة ، وحصصهم من المال العام كفلها لهم قانون الغاب الذي يسير به عون ونصر الله لبنان هذه الأيام ، والأسماء الكبيرة في السلطة معروفة في إمتلاكها لكبرى الشركات المختصة بالوقود والخليوي والغذائية والخضروات وتوزيع المحروقات بل حتى الملابس الداخلية والخارجية

وقد شكلت عقوبات واشنطن الأخيرة على وزيري أمل والمردة المقربين من حزب الله عامل ردع مؤقت ، لكن شهية المتسلطين على رقاب اللبنانيين لاتتوقف حتى يتم إيداعهم في السجون ومحاكمتهم في قضاء عادل ومستقل لا قضاء مسيس يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً ويلاحق المغردين والإعلاميين ويترك اللصوص الكبار المتنفذين

ومن المؤكد أن العقوبات مستمرة وفي حال نجح ترمب بالفوز بولاية جديدة في واشنطن سيكون أركان إدارته على موعد جديد مع حزمة عقوبات لا تبقي ولاتذر في لبنان موالياً لحزب الله إلا وتطاله ، وكذلك جون بايدن إذًا فاز كون الكونغرس قطع شوطاً كبيراً في التوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول ضرورة تغيير الأوضاع جذرياً في لبنان

وكلام البطريرك الراعي في لبنان كما المواقف الأخيرة لبهاء الحريري رجل الأعمال المعروف بدعمه للحراك الشعبي السلمي يتلاقيان مع رغبة كل من يريد للبنان الخير ، وبالتالي نزع سلاح حزب الله عاجلاً غير آجل ، كون هذا السلاح غير الشرعي يعطل مسيرة الحياة في لبنان كلياً .