حين إمتدح قاسم سليماني نهاد المشنوق … ماخفي أعظم

يهاجم نهاد المشنوق كل شيء في عالمنا إلا نظام الأسد في سوريا ، ويكيل التهم لكل الأطراف إلا لحبيبه وعرابه وفيق صفاء رئيس مخابرات ميلشيا حزب الله ، وهذه طبائع رجلٍ تاريخه أسود وسجله حافلٌ بالمؤامرات على لبنان واللبنانيين لأنه لاينتمي إلا لمصالحه وجيوبه المترعة بأموال المساكين.

وتذاكي المشنوق بالتباكي على الطائفة السنية في لبنان يدعونا لجردة حساب هذا الكائن الذي تولى عدة مناصب في حكومات حزب الله بلبنان ، آخرها وزيراً للداخلية والبلديات ، وهي الوزارة السيادية كما تسمى في لبنان ومن حصة الكتل السنية ومن المفترض أن تكون أمنية وخدمية.

وبالغوص في الشق الأمني بهذه الوزارة علينا معرفة الآتي ، في عهد المشنوق بالوازرة من عام 2014 حتى عام 2019 سجن المشنوق أكثر 2400 سني ، منهم 1500 شخصاً حتى الآن في سجن رومية بلا محاكمة ، وثلث هؤلاء من طرابلس عاصمة الشمال التي يتغنى المشنوق بذكرها بينما عانت وأهلها أشد المعاناة منه ، وإذا سألت الإحصائيات عن عدد الأشخاص الذين سجنهم المشنوق أو لاحقهم من ميلشيا حزب الله وأمل لردت عليك المراجع بالقول : صفر ، لا أحد.

وعلى الصعيد الخدمي وهو البلديات وهو بطبيعة الحال الشق الآخر من هذه الوزارة ، لم يقدم المشنوق لللبنايبن أو السنة تحديداً أي خدمات تذكر ، وعلى مدار 5 سنوات من حكمه خسر أكثر 20 ألف شخص في صيدا وحدها فرص عملهم نتيجة الممارسات التي قام بها حيال المواطنين لاسيما السنة وتضخمت ثروة المشنوق بحسب وثائق بنما حتى بات يملك نهاية العام 2019 في بنك قبرصي فقط 600 ملسون دولار.

وأما علاقة المشنوق بنظام الأسد فهي قصة تخبرك عنها ردهات مخابرات الأسد في دمشق حين كان المشنوق يحرص على لقاء علي مملوك رئيس أمن الدولة السابق متسولاً وطالباً العون ومبدياً الغدر حتى بالشهيد الرئيس رفيق الحريري ، كما كان المشنوق ولايزال مقرباً من دوائر أمنية في سوريا وقد سلم النظام الأسدي عشرات السوريين إن لم نقل المئات من اللاجئين السوريين الهاربين إلى لبنان.

ويتمتع المشنوق بعلاقات تجارية مع عدد من رؤوس الفساد في سوريا ، وقد عرف عنه علاقته بسامر الفوز وهو شخصية سورية ورجل أعمال مقرب من بشار الأسد وعليه عقوبات أمريكية وأوربية وساعده المشنوق سابقاً على الحصول على الجنسية اللبنانية وفي نفس الوقت يلتقيان بشكل دوري في بيروت لإستكمال الأنشطة المشبوهة التي يعملون عليها.

كما كان المشنوق ولايزال صبي حزب الله ، والخادم الوفي لتعليمات نصر الله ، وفي أكثر من مناسبة طلب المشنوق كما تقول المصادر من صديقه الحبيب وفيق صفا حضور إجتماعات أمنية حساسة في مقر الوزارة وهو أمر يخالف كل الأعراف والقوانين ، وفي الوقت نفسه يذكر الكثيرون أن أن المشنوق إلتقى بقاسم سليماني في بيروت برعاية حزب الله بالضاحية الجنوبية عام ٢٠١٨.