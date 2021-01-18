خبر له أثر على محور ايران في لبنان

بما أن الإنهيار لم يعد بعيداً و سوريا الأسد قلعة الممانعة كما يسميها جمهور المحور ، ستكون الخنجر المسموم الذي سيطعن ميلشيا حزب الله وبقية ميلشيات ما يسمى بالمقاومة ، وهي عصابات الإرهاب التابعة لإيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان

‏وليس بالأمر الغريب أبداً ذكر خبر موثق عن لقاء بين نظام الأسد و إسرائيل ، فإجتماعات كثيرة في الماضي عُقدت بين الجانبين في عهد حافظ الأسد و من بعده في عهد بشار الأسد ، ورامي مخلوف ابن خال الأسد قالها علناً ( أمن سوريا من أمن إسرائيل )

والمهم أن نعرف رأي بتوع المقاومة في لبنان وعلى رأسهم حسن نصر الله الذي نظم الأشعار في حب النظام السوري ، معتبراً إياه أيقونة الكفاح والنضال والممانعة ، ودرة تاج العرب في مواجهة العدو الصهيوني كما يقولون ، وفي النهاية يصبح الأسد مطبعاً وحليفاً

والسؤال هو هل تستفيد حارة حريك مثلاً من التطبيع الأسدي الإسرائيلي ؟ والجواب بدون شك تحمله الأيام المقبلة ، فحتى تسريب خبر الإجتماع من قبل الروس هدفه تهيئة الرأي العام لجديد الأحداث ، وتطورات المشهد كي يكون الجميع على أهبة الإستعداد

وإذا كان الغدر من شيم محور المقاومة ، فإن سوريا او حزب الله الارهابي عبارة عن وجهين لعملة إيرانية واحدة ، ولا تستبعد عزيزي اللبناني حصول التطبيع بموافقة حزب الله وايران ، فهما اصدقاء لاسرائيل ولكن بوجه آخر ، على مبدأ يتمنعن وهن الراغبات

وحزب الله الذي يسجنك في لبنان لمجرد وضعك لايك على صفحة لحساب لدي صديق يعرف صديق رأى صديق في إسرائيل ، هو نفسه حزب الله الذي يتجاهل أخبار تطبيع أصدقائه في سوريا ، اصدقائه الذين ارسل اللبنانيين يذبحون من أجلهم

والمصيبة ان الاكاذيب التي ساقاها قادة حزب الله لجمهورهم طيلة سنوات مضت تقوم على أساس الكفاح والعداء لإسرائيل ، ثم هم اليوم أمام خبر جديد يفضح المستور ، ويعبر عن طبيعة مآلات الأمور والمصالح التي تحكم الجميع بعيداً عن الشعارات

والأهم هو خلق الوعي إزاء هذه العملية القائمة على غسل أدمغة الاجيال في لبنان ، فمعادلة جيش شعب مقاومة هي الكذبة الكبرى التي سمحت لإيران بالتمدد ، و جعلت من حسن نصر الله مرشداً للدولة ومن حزب الله الآمر الناهي في البلد

و الإعلام يتوجب عليه سلوك مسلك آخر في ذكر هذه الأمور للشعب في لبنان صباح مساء ، فإعلام حزب الله خائف ويريد إبعاد الأخبار هذه عن متناول الناس ، والمطلوب الآن تصحيح المسار وذكر الحقيقة كي يعلم القاصي والداني نفاق عملاء إيران ، و طبيعة تطبيعهم مع إسرائيل .