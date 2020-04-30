دخول الجامعة على خط المواجهات في لبنان.. السبب والتوقيت؟

السفير حسام زكي يشغل منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، وفد أوفده الأمين العام أحمد أبو الغيط إلى لبنان كمبعوث في 28 نوفمبر الماضي لمتابعة الأوضاع ، وسبب ذكرنا له أنه أول مسؤول عربي على هذا المستوى يصرح حول جديد التوترات في لبنان منذ أيام.

فقد قال الرجل : التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس هي تطورات تستدعي القلق والإنزعاج الشديدين.

وقد قدم الدبلوماسي العربي المعروف تعازي جامعة العرب كمنظمة لأسرة الشاب الذي سقط في المواجهات يوم 27 بطرابلس ، وهي بادرة تدل على بدء التدخل العربي من نظرة أخرى في لبنان ، وحرصاً على مصلحة هذا البلد الذي تمزق بسبب عهد فاشل وميليشيا مسلحة ومافيات فاسدة خربت كل شيء في لبنان على مدار السنوات الماضية.

ومع تصاعد الموجات الداعية لعودة الزخم الثوري وتصاعد وتيرة التعاطي الدولي مع مايجري نرصد أيضاً وزير المالية اللبناني غازى وزني المحسوب على نبيه بري وهو يلتقي المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيتش على عجل ، في مؤشر على حنق وغضب المجتمع الدولي من العهد الفاشل والحكومة المرتهنة لقرارات حزب الله في كل توجهاتها.

ومع تأكيد حسان دياب على وجود محاولات لخلق الفتنة بين الشعب والجيش بحسب زعمه ، يبدو أن الخلافات بين من أتوا به أصبحت أكثر من المتوقع ، وكشف الغسيل القذر لكل طرف هو الموضة الدراجة هذه الأيام ، سيما وأن دياب هذا يتوسل الحراك من بوابة قوله بأن هناك من يحاول تشويه التحركات الشعبية متهماً بري وحلفائه دون تسميتهم بأنهم جهات تقوم بالتحريض وإثارة الفتنة.

وتداول اللبنانيون خلال الأيام سيرة العهد والحكومة وحتى الثورة وجردوا أنفسهم من أحقية التظاهر خلال زمن الكورونا لكن الجوع والفقر حولهم لمتظاهرين غاضبين يعبرون عن ألمهم وجوعهم أمام الكاميرا ، حيث رأينا من يصرخ بالشرطة التي حاولت إبعاده عن مكان التظاهر ويقول بأنه جائع ولم يأكل شيئا ، ليرد عليه الشرطي في مقطع مؤثر بأنه أيضا جائع وقد تكون حاله أصعب من المتظاهر نفسه وهذا أمر يختصر البؤس في لبنان.