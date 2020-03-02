دياب يؤكد ان الدولة غير قادرة على حماية اللبنانيين… عاجز و متمسك بالحكم!

خرج رئيس الحكومة حسان دياب على اللبنانيين بكلام له وقع اكبر من فيروس كرونا الذي اثار هلع العالم، وذلك بعد تأكيده ان الدولة غير قادرة على حمايتهم،

ما يطرح السؤال عن سبب بقائه في منصبه وهو جزء من الدولة التي عليها تأمين الحد الادنى لشعبها الا وهو الحماية الامنية والصحية!

في الامن تعجز الحكومة عن منع “حزب الله” من التورط في حروب الاخرين، كيف لها ذلك وهي حكومته، عيّنت بامره،

اليوم الحزب اقحم نفسه في معركة ادلب، واضعا لبنان في مهب نيران النظام السوري التي يخشى ان يصل لهيبها الينا، في وقت يواجه البلد أسوأ أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية، ولديه استحقاقات سندات اليوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من هذا الشهر.

وفوق هذا الحكومة عاجزة عن مواجهة فيروس كورونا الذي صدّرته لنا ايران عبر طائرات المرض القادمة منها، فلا الكوادر الصحية مدربة لإجراء فحوصات الحمى في المطار، ولا المستشفيات مجهزة بمعدات متخصصة ولا الامكانات المالية كافية للتعامل مع حالات الفيروس التي تزداد يوميا.

الكورونا يتفشى في لبنان، مع عدم اتباع وزارة الصحة نظاماً لمراقبة الأشخاص بمجرد مغادرتهم المطار، فلا خطة طوارئ للأزمة الصحية الوشيكة، كإجراءات للحجر الصحي الشامل، ومراقبة الأشخاص العائدين من البلدان التي تفشى فيها المرض.

حيث اكتفت الحكومة بمناشدة منظمة الصحة العالمية لمساعدتها في بناء مرافق إضافية للحجر الصحي، في وقت تعجز فيه عن اتخاذ قرار يمنع استقبال الطائرات القادمة من ايران احد بؤر الفيروس، لا بل فتحت الباب امام القادمين من هناك ليس فقط من الجو بل من البر عبر المصنع حيث الاجراءات الوقائية معدومة .

لم يخجل دياب من القول خلال استقباله قبل ظهر اليوم في السراي أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان ان “الحكومة اختارت أن تحمل كرة النار، وهي تعمل على تخفيف لهيبها، كي لا تحرق التراب، بعد ان أحرقت الأخضر واليابس”، فمن طلب منه ان يحمل “الكرة”، اليس هو من صمّ اذنيه عن مطالب الثوار الذي اعلنوا رفضهم لتكلفيه وتشكيله الحكومة، لا بل استخدم خبثه باعلانه ان “الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش، لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حساس ودقيق، ندرسه بعناية شديدة لأنّه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل”… يحاول دياب التلاعب على اللبنانيين، ورمي “حزورة” غير محددة المعالم ولا التاريخ، ومع هذا لا يتوقع منه اي شيء يخدم لبنان واللبنانيين. فمن ارتضى ان يدخل السرايا الحكومية رغم رفض معظم الشعب اللبناني له ارضاء لنفسه ولحزب الله، اضعف من ان يتخذ اي قرار كبير.

لم تعد الدولة، كما قال دياب” قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم. وبكل شفافية، فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها.

وبواقعية، تراجع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى حدود التوقف الكامل.

اليوم نحن أمام معضلات كبرى، بينما آليات الدولة ما تزال مكبلة بقيود طائفية صدئة، وجنازير فساد محكمة، وأثقال حسابات فئوية متعددة، وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسسات”…

ما هو عمل دياب اذا؟ لا بل ما الذي فعله منذ تشكيله الحكومة؟! لم يسمع اللبنانيون منه سوى كلمات انشائية والعجز عن ادارة اية ازمة، لا استراتيجيات لمواجهة الانهيار على اي صعيد، تنظير بعد تنظير.

وفوق هذا يحمّل الشعب “جميلة” ترأسه الحكومة بالقول “لقد جاءت هذه الحكومة وهي تعلم أن حملها ثقيل، وأن مهمتها معقدة، لكننا مصممون على تفكيك هذه التعقيدات، وعلى الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة، ومعالجة المشكلات المزمنة..

لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة، مهما كان الوجع، لأن الخيارات الأخرى هي أخطر بكثير”… دياب مصمم على تفكيك التعقيدات بالكلام، ازمة الليرة لا تزال على حالها، الازمة الاقتصادية تزداد سوء، الازمة الصحية بسبب فيروس كورونا تهدد بكارثة، الازمة الاجتماعية ستنفجر في اية لحظة، كل ذلك يدل على ان طريق الثورة هو الوحيد القادر على اخراج لبنان مما هو فيه، وبان استمرار دياب في الحكم هو مضيعة للوقت وامعان في دمار البلد.