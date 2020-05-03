سعد الحريري الذي أضاع إرث الشهيد رفيق 

كانت مؤسسات الراحل رفيق الحريري نموذجاً مميزاً للعمل الإقتصادي والخدمي والإجتماعي، وفي مختلف المجالات أسس الرئيس الشهيد إمبرطورية من الأعمال والأنشطة التي خدمت لبنان واللبنانيين، وورث الشيخ سعد الحريري كل تلك المؤسسات رئاسة وإدارة وإشرافاً لتصبح أثراً بعد عين.

ويحتفي أعداء الحريري رفيق وقتلته بمنجزات سعد السلبية والمدمرة لإرث آل الحريري ، مستندين إلى تحالفات لهم غاياتها الإنتقامية من الحريرية ، و مجال الغوص في تاريخ هؤلاء مشروع لأنهم معروفون في لبنان ، لكن الغاية هي طرح السؤال، ماذا بعد يا سعد ؟ هل علمت بأن عهدك أجهز على كل مؤسسات الرئيس الشهيد ؟

وخطة سعد للخروج من الواقع المكرس في لبنان منذ نشوئه ، جعلته أحياناً يستخف بالمؤسسات المذكورة ويجعلها مطية لمشاريع أعداء تاريخيين لإرث ونهج رفيق الحريري ، ولحقبة طويلة من العمل تجد سعد مفلساً لامكان ولامكانة له ، وحتى هؤلاء الذين سلمهم مؤسسات أبيه نهبوه وسرقوه وغدروا به ، كما قطفوا ثمار أعمالها وتنكروا لمن صنعهم.

وعلى غرار الحالة السياسية في لبنان ، كانت الحالة الإقتصادية التي يتمتع بها الشهيد الحريري مرتبطة بمشاريع حيوية جبارة في مستويات متعددة وأزمنة مختلفة، وتلك المشاريع وهاتيك الشركات شن سعد ورفاقه حرباً عليها فإنهارات وسقطت وانتهى ذكرها ، وكل هذا يدلل على مدى إنعدام خبرة الرجل وخلو جعبته من الحفاظ على أي منشأة.

وحتماً لا وجود لأي بذور تغييرية حقيقية قام به سعد حين تولى زمام المبادرة في مجالس إدارات شركات الحريري الراحل ومؤسساته ، إنما المعركة تُختصر بالقول : إن من عجز عن تأدية مهامه في مؤسسات والده الراحل فدمرها ، لن يستطيع تقدي أي أمر مفيد لبلد كامل كلبنان ينوء بحمله كبار الساسة وعتاة العمل الحكومي.

ومن يقاتل في سبيل الإرث الكبير الذي تركه الرئيس الحريري يكون في غالب أحواله مستشعراً لعظمة من سبقه ، أو لديه على الأقل طمع في أن يكون أفضل ، لكن سعد فقد كل هذه المعطيات ، وتجتمع لديه الحلقة المكونة من مجموعة أطراف ، وفي مقدمتها فرحة حزب الله بفشله ، وفرحة حلفاء إيران في لبنان بضياعه ، وحزن المحبين لنهج الرئيس الشهيد على ماآلت إليه الأمور للأسف.