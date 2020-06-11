سعد الحريري ونظام أردوغان

قالها ذات يوم من الأيام أحمد الحريري علناً بأن تركيا أردوغان صديقٌ موثوق به وحليف دائم للحريري سعد.

ونظم مساعدوا الشيخ سعد وقتها الأشعار في حب أردوغان والتأييد المطلق لمواقفه سيما بعد زيارة قام بها سعد الحريري لأنقرة آواخر العام ٢٠١٩.

ومع أن سعد والدائرين في فلكه السياسي يغردون خارج سرب المصالح اللبنانية دائماً ، إلا أن الإرتماء في حض المشروع العثماني الجديد بقيادة حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإخوانية أمرٌ يدلل على التخبط وإنعدام النظرة المستقبلية لديهم للتصالح مع المصلحة العربية.

والعلاقات بشكل بين تركيا ولبنان متجذرة عبر التاريخ القديم والحديث ، لكنها في غالب الأحيان تصب في إطار سلبي ، فـ أنقرة لها أجندتها المعروفة هذه الأيام ، وحكومتها معادية لدول خليجية عربية ذات ثقل إستراتيجي معروف ، ومساعدات تركيا وصلت حتى لإسرائيل في زمن كورونا ولم يحصل لبنان على أي شيء.

والأوضاع الإقليمية تعكس بشكل جلي وواضح عمق الأزمة السياسية المتجددة في أداء سعد الحريري ، كونه يقدم نفسه لجمهوره على أنه زعيم وطني ، و يباشر السياسة من بوابة المصالح الضيقة والأحداث الشيقة والإستعراض الذي لايسمن ولايغني من جوع ، وجديده خلق العدوات مع رفاق الأمس وصمت أهل القبور حيال جرائم حزب الله.

وتركيا لاعب رئيسي في كثير من القضايا كالقضية السورية وأيضاً الليبية بدون شك ، لكن لعبها في إطار المعاداة المشروع العربي الرامي إلى الإستقرار والسلام ، وحين يضع سعد يده بيد أردوغان ، فإنه ينتحر سياسياً بطريقة تعجل من خروجه المفترض من بوابة العمل الحكومي دون رجوع.

فتيار المستقبل كحزب سياسي في لبنان على علاقة صداقة مع حزب أردوغان في تركيا كما يقول سعد ، والهدف من هذه العلاقة كمايزعمون هو هي تبادل الخبرات والتعميق أكثر في التجربة التركية خاصة من الناحية الاقتصادية ، لكن النتيجة صفر بل مجموعة كبيرة من الأصفار.

و تقارير إعلامية كثيرة تحدثت وتتحدث عن غزل متبادل بين بيت الوسط والسفير التركي في بيروت بغية ترتيب لقاء قريب بين الأخير والشيخ سعد الذي يطمح بالحصول على دعم تركي ولو عبر صورة فوتوغرافية أو فيديو قصير ، لا تنظر بعين الرضا إلى هذا اللقاء المزمع عقده الكثير من الأوساط السياسية ، لأن التاريخ الذي يريد سعد صناعته هو مجرد وهم مركب.

والحريري يعتقد بأن تركيا ورقة رابحة وأردوغان صديق صدوق ، لكن الواقع يقول بأن تركيا لاصديق لديها ، ومساندة لبنان أمر ليس في قاموس صانع القرار التركي ، وفي إطار التموضع السني اللبناني في حضن تركيا الإخوانية تتعقد المسائل وهرولة الحريري إلى تركيا ستكلّفه ثمنا باهظا داخل لبنان وخارجه.

وجملة وتفصيلا كان سعد الحريري يطلب دعم الحكومة التركية له ولمشروعه الذي يبدو بأنه لاقيمة له بسبب سياق التبعية الذي تنشده حكومة أردوغان مع أي شخص مثل سعد الحريري ، وفي نهاية المطاف مصير أحلام سعد الوهم لأن السهم الذي صوبه على أهدافه قضى على إستمرارية السرية التي تنعدم رويداً رويداً في لبنان ، فالكل يراها مغامرة.