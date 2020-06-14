سقوط المشروع الإيراني في لبنان

‏المطلوب اليوم من مصرف لبنان أن لايضخّ دولاراً واحداً في الأسواق إلا من خلال آليته التي تضمن معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالشاري ووجهة الإستعمال والإسباب الموجبة، لأن محاولة تمويل مشروع إيران ونظام الأسد في سوريا مما تبقى من أموال اللبنانيين لن يمرّ ، خلافاً لكل ما يقال، فما بقي من دولارات اللبنانيين يجب أن يكون لهم.

والقصة بعكس ما تروج الماكينة الإعلامية والسياسية لميليشيا حزب الله والعهد العوني ، القصة ليست مرتبطة بمن يستنجد بواشنطن أو غيرها لنزع السلاح غير الشرعي في لبنان ، القصة بضرورة نزع السلاح بأسرع وقت ، ويتطلب هذا رجالاً ، وخصوصاً أن الصراع مع الشرفاء في الشوارع بات حتمياً لأنهم ضاقوا ذرعا بوجود هذا السلاح.

والجميع يريد للبنان الخير ويقول : تخلصوا من حزب إرهابي يتجار بالمخدارت ويزعم المقاومة ، حزب مسلح دمر البلد ، وحطم الإقتصاد ، وجلب اللاجئين نتيجة تدخله في حروب متعددة ، ومحوره الطائفي اللعين معروف ، ومرجعيته طهران فهو متمرد بل خائن لكل تفاصيل العيش المشترك.

‏وما جرى ويجري في مجلس الوزراء وقصر بعبدا من ردات فعل ضعيفة حيال الحراك الشعبي كان عبارة عن ترهيب ربما لحاكم مصرف لبنان وتهديده بالإقالة لإجباره على ضخ إحتياطى مصرف لبنان بالدولار في الأسواق بحجة كبح هبوط الليرة ، مما يسهّل على حزب الله تهريب دولارات لبنان الى سوريا طوعاً ، وتعطيل العقوبات الأمريكية الآتية ضمن سياق قانون قيصر.

‏والسؤال الأبرز : ما هو الإنجاز التاريخي الأهم لصاحب العهد القوي كما يسمي نفسه ؟ هل هو حرب ⁧‫الإلغاء‬⁩ التي دمرت المجتمع ⁧‫المسيحي سابقاً ؟ ‬⁩هل هو حرب ⁧‫التحرير‬⁩ التي سلمت ⁧‫#لبنان‬⁩ لآل ⁧‫الأسد‬⁩ ؟ والجواب ببساطة يؤكد ، أحلف ” مارمخايل‬⁩ ” كما يعلم الجميع باع لبنان لميليشيا ⁧‫إيران‬⁩ واستعدى السنّة‬⁩ و ⁧‫الدروز‬⁩ وكل الطوائف وتدمير ⁧‫السيادة‬⁩ والإستقلال والمؤسسات الإقتصادية والثقافية.

‏⁧وحزب الله كما ‬⁩ ⁧‫عون‬⁩ ⁧‫وإيران‬⁩ يرون المسألة في لبنان من زاوية أخرى ، فكل رؤساء الحكومات في العالم تقريباً يسقطون بسقوط حكوماتهم ، والإستثناء هنا هو حسّان دياب رئيس حكومة الميلشيات ، الذي سقط عندما قبل تكليفه بتشكيل الحكومة لأن المكلفون له كانوا من ضمن ركائز المشروع الإيراني في لبنان ، وهذا المشروع مني بالفشل وسيسقط عاجلاً وليس آجلاً.