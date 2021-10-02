سلطة تلوذ بالصمت في لبنان

إن رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة لاذوا بالصمت إزاء فضيحة العدلية وتجاهلوا كيفية دخول عنصر من ميليشيا ⁧‫حزب الله‬⁩، كذلك فعل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، فليسجّل تاريخ ⁧‫لبنان‬⁩ أن طاقم الحكم تخاذل وتجابن وتلكأ وهي خصال حكومة ثلاثية الأبعاد الثمانية، ٣حزب ، و٣ تعمل في خدمته ، و٣ تخاف منه، كما يقول سياسي لبناني معروف.

‏كما إن توصيف وضعية ⁧‫حزب الله‬⁩ وتشريح وظيفته لم يعد خافيًا على أحد، فهذه المنظمة المسلحة التي يشغّلها الايراني هي واحدة من مجموعة ميليشيات منتشرة في بعض المدن العربية لتنفيذ أوامر معروفة، أوامر صادرة عن الحرس الثوري الايراني‬⁩، وبسببها خرب ⁧‫لبنان‬⁩ وانهار إقتصاده وبات بقعة بؤس وفقر، و هذا هو الداء ومعالجته بالإستئصال، ففي لبنان أمراض فرعية لكن الحزب هو المرض العضال.

وحال لبنان اليوم بعد ما اصيب بكل هذه النكبات، هو حال الغريق الذي يتعلق بأمل النجاة، والمقصود هنا الشعب اللبنان، الذي يرجو الخلاص من هذه السلطة العميلة الفاسدة، والسؤال الكبير هنا: ‏هل بحث المجلس الأعلى للدفاع في انتهاك السيادة اللبنانية وتهريب المازوت الإيراني من سوريا واستمرار التهريب من لبنان أيضاً وفي تهديد وفيق صفا للقاضي طارق البيطار؟

أم لا علاقة للمجلس بهذه الملفات السيادية الحامية ومهامه محصورة بالتعبئة العامة ضد كورونا، التعبئة غير الموجودة أصلا، والبلد يعيش في طريقه نحو جهنم التي بشر ميشال عون بها قبل مدة.

ولعل المدخل الأساس في لبنان، هو الحديث بصراحة بدايةً عمَّن قطَّع تلك العلاقة وقطعها وآذى العرب واعتدى على سلامهم وسيادتهم ومن ثمَّ العمل الجاد على معاقبة تلك الميليشيات وسحب سلاحها.

عدا عن ذلك، كلها ترهات يتحدث بها حلفاء السلطة، ولا نقول فرقائها، لأنهم يتحالفون فيما بينهم على أذية شعب لبنان، و تجويعه وتحطيم آمال الناس بغد أفضل، كون مصالحهم الشخصية أهم بكثير.

والتصعيد السياسي الذي تشهده الساحة في لبنان، قبيل مواسم الإنتخابات، هو تصعيد الدوائر الطائفية المقيتة، التي تود تسخير كل مقدرات لبنان لخدمة من دمره وجعله أثراً بعد عين.

‏والتجربة تُثبت يوما بعد يوم أن الأحزاب المذهبية لا تصلح أحزابا سياسية، وبأن كفاءتها الوحيدة تكمن في قدرتها على التأسيس لحروب ومصائب دائمة، وهذا ما يتم فعله في لبنان، والدليل ‏هو أن أخطرُ ما في خِطَابَاتِ زعيمِ ميليشياتِ “حزب الله”، هو تغليبهُ لمزاجهِ ومَصَالِحه، على دورِ الدولة وتطلعاتها ومصالحها، إنَّهُ رجلٌ يَقْضِي على لبنانَ ومُؤسَساتِه ويُحيلهُ خِرْبَةً ويُنعشُ تشريعَ الغَابةِ فيه .