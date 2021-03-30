الأربعاء 18 شعبان 1442 ﻫ - 31 مارس 2021 |
Englishعربي

سلطة فاسدة بحماية سلاح غير شرعي كرمى لعيون إيران

منذ 3 ساعات
عناصر من ميليشيا حزب الله

عناصر من ميليشيا حزب الله

عبد الجليل السعيد
A A A
طباعة المقال

لا تكون الدولة طبيعية أو مستقرة أو قادرة الى ممارسات الحد الأدنى من واجباتها حيال شعبها ، إذا كان هناك سلاح غير شرعي يهيمن على جميع مفاصلها و يستحوذ على قرار مؤسساتها

والحال في لبنان كذلك ، بل وأكثر من ذلك ، ولميليشيا الحصة الأكبر من تدمير مقدرات البلد في لبنان ، وجعل البلاد معطلة أمام أي إستحقاق دستوري وخدمي ، والعمل السلبي هذا كله ، خدمة للمشروع الفارسي في المنطقة

ومن يسأل : هل تريد إيران أن يكون حزب الله هو الحاكم الفعلي في لبنان ؟ الجواب : نعم و في نفس الوقت لا ، فإيران تريد من حزب الله أن يخيف جميع اللبنانيين ، لكن في الوقت ذاته لا تريده أن يحكم بلداً مستقراً

بل تريد إيران أن يكون بلداً فاشلاً ، لتحكمه سلطة فاسدة ، يحميها سلاح غير شرعي ، و إيران تتحكم بكل شيء ، و تجعل من لبنان ورقة الى طاولة التفاوض مع الغرب في كل مناسبة

وبعيداً عن تكرار الشيء و الخطأ نفسه ، ‏الحلّ في لبنان ، ليس بإجراء انتخابات نيابية مبكرة او في موعدها او في حكومة ، الحلّ بإختصار شديد ، في مقاومة الإحتلال الإيراني الذي دمر لبنان

والحل كذلك في استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أصبح يغطي هذا الاحتلال البغيض ، ويتحالف مع عملائه ، إن لم يكن الرئيس نفسه أصبح أكبر عميل لحزب الله و إيران في السلطة

‏ودخول لبنان اليوم إلى عتمة كهربائية و عتمة سياسية في آن يضع البلد في مجهول حتمي والحلّ في توحيد قراءة الساسة العقلاء للمشهد ، فمن هم تحت احتلال ايراني و عليهم مقاومته يتوجب عليهم القيام بأكثر من ذلك

ولعله في اعادة تكوين الوحدة الداخلية حول الطائف و الدستور و القرار ١٥٥٩ والقرار ١٦٨٠ والقرار ١٧٠١ و في دعم مبادرة بكركي ، من الممكن تجاوز هذا الإمتحان العصيب الذي يمر فيه لبنان

‏وقد كشفت أزمة الـ covid 19 هشاشة النظام الصحّي اللبناني سواء في القطاع العام و الخاص فقد غابت جهوزية القطاع العام وانهار القطاع الخاص ماليّاً و حتى أخلاقياً أحياناً

وقد غابت النقابات وغابت المستوصفات وقد غابت مواكبة الجامعات ، وزارة الصحّة في لبنان خيال من خيال ، وكل هذا وذلك سببه ، سلطة فاسدة ، يديره شخص يريد الإنتقام من الناس ، و يحميه حليف إرهابي هو حرب الله عميل إيران

‏وهناك من يخاف اعادة انتاج الحراك الشعبي ، حرصاً منه كما يزعم على وحدة لبنان و تجنباً للإنشقاق العامودي ، ولكن طالما أن هناك سلاح يتحكّم بمصير لبنان ، سيكون هناك من يدافع عن وجوده ، و من يعارض وجوده أي هذا السلاح

و امّا التسمية للأمور بمسمياتها ، في لبنان تحديداً ، فإنها قضية لا يتقنها إلا الأحرار ، الذين اختاروا ما يرونه الأصلح لوطنهم ، والباقي عندهم لاقيمة له ، لأن السياسي الحقيقي من تكون مصلحة بلده لديه هي العليا فقط .

    المزيد من مقالات

    الرئيس الأميركي جو بايدن
    بايدن يعلن الحرب على حزب الله… ماذا سيفعل؟
    لبنان الى العتمة
    نوار شهر العتمة ولبنان يطفئ انواره الحكومية
    مجلس التعاون الخليجي
    مصدر دبلوماسي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: موقف الخليج تجاه حكومة لبنانية حرّة ثابت… لا تراجع فيه ولا تراخي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دراسة صادمة: النساء يمتلكن أوراكا أكبر من الرجال لأن أسلافنا البدائيين كانوا يبيضون!
    حالة ترقب لمعرفة أصل كورونا
    لماذا يؤدي كوفيد-19 إلى ظهور أعراض فقدان الذوق وجفاف الفم والتقرحات؟
    يجب تقليل عدد مرات الاستحمام
    توقفوا عن القيام بهذه العادة أثناء الاستحمام … قد تسبب العمى