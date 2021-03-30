سلطة فاسدة بحماية سلاح غير شرعي كرمى لعيون إيران

لا تكون الدولة طبيعية أو مستقرة أو قادرة الى ممارسات الحد الأدنى من واجباتها حيال شعبها ، إذا كان هناك سلاح غير شرعي يهيمن على جميع مفاصلها و يستحوذ على قرار مؤسساتها

والحال في لبنان كذلك ، بل وأكثر من ذلك ، ولميليشيا الحصة الأكبر من تدمير مقدرات البلد في لبنان ، وجعل البلاد معطلة أمام أي إستحقاق دستوري وخدمي ، والعمل السلبي هذا كله ، خدمة للمشروع الفارسي في المنطقة

ومن يسأل : هل تريد إيران أن يكون حزب الله هو الحاكم الفعلي في لبنان ؟ الجواب : نعم و في نفس الوقت لا ، فإيران تريد من حزب الله أن يخيف جميع اللبنانيين ، لكن في الوقت ذاته لا تريده أن يحكم بلداً مستقراً

بل تريد إيران أن يكون بلداً فاشلاً ، لتحكمه سلطة فاسدة ، يحميها سلاح غير شرعي ، و إيران تتحكم بكل شيء ، و تجعل من لبنان ورقة الى طاولة التفاوض مع الغرب في كل مناسبة

وبعيداً عن تكرار الشيء و الخطأ نفسه ، ‏الحلّ في لبنان ، ليس بإجراء انتخابات نيابية مبكرة او في موعدها او في حكومة ، الحلّ بإختصار شديد ، في مقاومة الإحتلال الإيراني الذي دمر لبنان

والحل كذلك في استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أصبح يغطي هذا الاحتلال البغيض ، ويتحالف مع عملائه ، إن لم يكن الرئيس نفسه أصبح أكبر عميل لحزب الله و إيران في السلطة

‏ودخول لبنان اليوم إلى عتمة كهربائية و عتمة سياسية في آن يضع البلد في مجهول حتمي والحلّ في توحيد قراءة الساسة العقلاء للمشهد ، فمن هم تحت احتلال ايراني و عليهم مقاومته يتوجب عليهم القيام بأكثر من ذلك

ولعله في اعادة تكوين الوحدة الداخلية حول الطائف و الدستور و القرار ١٥٥٩ والقرار ١٦٨٠ والقرار ١٧٠١ و في دعم مبادرة بكركي ، من الممكن تجاوز هذا الإمتحان العصيب الذي يمر فيه لبنان

‏وقد كشفت أزمة الـ covid 19 هشاشة النظام الصحّي اللبناني سواء في القطاع العام و الخاص فقد غابت جهوزية القطاع العام وانهار القطاع الخاص ماليّاً و حتى أخلاقياً أحياناً

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وقد غابت النقابات وغابت المستوصفات وقد غابت مواكبة الجامعات ، وزارة الصحّة في لبنان خيال من خيال ، وكل هذا وذلك سببه ، سلطة فاسدة ، يديره شخص يريد الإنتقام من الناس ، و يحميه حليف إرهابي هو حرب الله عميل إيران

‏وهناك من يخاف اعادة انتاج الحراك الشعبي ، حرصاً منه كما يزعم على وحدة لبنان و تجنباً للإنشقاق العامودي ، ولكن طالما أن هناك سلاح يتحكّم بمصير لبنان ، سيكون هناك من يدافع عن وجوده ، و من يعارض وجوده أي هذا السلاح

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و امّا التسمية للأمور بمسمياتها ، في لبنان تحديداً ، فإنها قضية لا يتقنها إلا الأحرار ، الذين اختاروا ما يرونه الأصلح لوطنهم ، والباقي عندهم لاقيمة له ، لأن السياسي الحقيقي من تكون مصلحة بلده لديه هي العليا فقط .