سوريا في زمن كورونا .. رجال أعمال يتحركون لمساعدة اللاجئين داخل البلاد وخارجها

من دمشق إلى حلب ، يبث سوريون كل يوم تسجيلات مصوّرة للإزدحام على طوابير الخبز في الأحياء بعد قرار النظام إيقاف عمل الأفران تجنّباً للازدحام

وتشير تقارير وإحصاءات إلى عجز النظام عن الإستجابة الاقتصادية والطبية في ظل تفشي فيروس كورونا بين السوريين ، حيث قدّرت الأمم المتحدة في تقريرها عام 2019 أن أكثر من 83% من السوريين داخل البلاد تحت خط الفقر ويعاني نحو 7.9 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي ، كما يقدّر عدد الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية بنحو 11.1 مليون سوري

وهناك تحذيرات أممية من المنحنى التصاعدي الذي باتت تتّجه إليه الأمور مع عجز النظام السوري عن إتّخاذ إجراءات صحيّة ، ومع عودة الزخم للمشهد السوري مجدداً في زمن الوباء ولكن من زاوية إنسانية ، يعمل رجال أعمال سوريون في الخارج على مبادرات إنقاذية تحت عنوان الإنسان السوري أولاً ، وذلك بهدف توفير مساعدات للسوريين ، وقد أوضح الدكتور خالد المحاميد نائب رئيس هيئة التفاوض السورية السابق وهو رجل أعمال معروف ويقيم في دولة من الإمارات منذ سنوات في تصريحات إعلامية مقتضبة له أنّه أطلق مبادرة تهدف إلى جمع المساعدات من رجال الأعمال السوريين من كل الأطياف والتوجّهات وإرسالها إلى السوريين داخل البلاد

ماذا عن قانون قيصر الذي شرعه الكونغرس الأمريكي قبل مدة وصادق عليه الرئيس ترمب ليكون أقسى إجراء قانوني في العالم يستهدف نظام الأسد وداعميه ؟ الجواب على ذلك تضمنه كلام آخر للمحاميد حيث قال : إنّ إيصال المساعدات الإنسانية واجب أخلاقي ولا يمكن لأي أحد أن يمنعه ، وأنّه لا قانون يستطيع إيقاف العمل الإنساني ، وآلية إيصال المساعدات القادمة من رجال أعمال لن تتم عبر النظام السوري ، بل سيتم الأمر بالتوافق مع الروس الذين يسيطرون على أغلب المدن السورية ، وأمّا توزيعها فلن يكون أيضاً للنظام يد فيه ، بل التوزيع سيكون من خلال لجان محلّية

ومنذ العشرين من الشهر الماضي أعلن النظام السوري عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ، ليزداد العدد إلى 16 إصابة بينها وفيّتان ، بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة التابعة للنظام ، لكن مطلعين يشككون في ذلك ويقولون الأرقام أكبر بكثير من المعلن ، والأسد ومخابراته يقتلون كل من يقول الحقيقة .