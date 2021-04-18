سياسات إيران في المنطقة ولبنان

‏إن سياسات نظام إيران في المنطقة العربية هي السبب الرئيسي والواضح لتهجير السوريين والعراقيين و اللبنانيين واليمنيين من أوطانهم ، وهي السبب الرئيسي والوحيد أحياناً لجعل تلك الدول فاشلة وغير قادرة على تأمين أدنى درجات العيش الكريم لمواطنيها

‏فطائفية الثورة الخمينية ، والأيديولوجية البغيضة التي سار عليها أتباعه فيما بعد ، كانت ولا تزال سبب شتات الشعوب العربية و ضياع القضايا العربية وإنتشار الخلافات الطائفية و المذهبية غير المرغوب بها

‏وبعبارة أصح ، يمكن للمرء أن يقول ، وعن تجربة وواقع ملموس ، أينما حلّت إيران حل الشقاق والنفاق ، وأينما وجدت ميلشيات إيران وجد الفقر والجوع ، وحيثما حكم أتباع إيران إنتشر الفساد و عمت الفوضى

‏و تقدير سلوك طاقم الحكم في أي بلد تحتله إيران ، وبالذات لبنان مرتبط بكل ما يشهده البلد من فوضى مخطط لها بإتقان ، والمايسترو يعلم جيداً ماذا يفعل وكيف يدير مشروعه بهدم الجمهورية

فميليشيا ⁧‫حزب الله‬⁩ نجحت في انقلابها بتحويل ⁧‫لبنان‬⁩ جزيرة معزولة تحكمها ، وأي تفاوض سيكون مع القوي وليس مع الضعيف ، إنها جهنم الحكم في لبنان ، حيث الميليشيات تفعل ما تريد و تنهب وتقول هل من مزيد

‏وأن يكون البعض في صلب الحكم والحكومات على مدى سنوات فهذا لا يعطيه الحق بالتنظير والقول بأن المنظومة الفاسدة تتحضر للانقلاب على الدولة ، لأن جزء رئيسي من ذلك الصلب و تلك الحكومات وهو شريك يريد اليوم تبرئة نفسه

فشعارات هؤلاء بالية ومسرحية الإصلاح والإبراء والإلغاء إنكشفت ومحاضرات العفاف سخيفة ، ويحمل أولئك وزر خطايا التشريع لسلاح ميليشيا حزب الله ، وشراكتهم الفاشلة في سلطة فاسدة مع زعامات ذلك السلاح غير الشرعي

‏والميليشيا اليوم توزّع الدولار والبطاقات والكراتين في الكانتون الخاص بها ، والجيش اللبناني ينتظر مساعدات غذائية من دول صديقة ، ويقول لك البعض إنه زمن العهد القوي برئاسة ميشال عون

‏والوضع القادم على لبنان هو تدهور غير مسبوق فهل هناك دور استثنائي للجيش ؟ وأين هي شبكة الأمان الوطنية و العربية الدولية ؟ وما هو دور الاحزاب خارج التحضير لإنتخابات قد تحصل و قد لا تحصل ؟ وما هو دور المرجعيات الروحيّة ؟

كل أسئلة كبيرة يطرحها العارفون بدهاليز الوضع في لبنان ، ولكن لا إنقاذ حقيقي من دون إطار وطني يعتمد

‏في أساسه على إتفاق الطائف والدستور اللبناني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بما يخص لبنان وفي مقدمتها الـ ١٥٥٩ و١٦٨٠ و ١٧٠١

‏وفي الصراع الداخلي في لبنان الآن هناك من يشتبك مع الرئيس عون و يحيد ميلشيا حزب الله وهناك من يشتبك مع الجميع من ضمنهم المصارف و الجيش و يرفض الإشتباك مع حزب الله

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ولا جدوى في بذل الجهود التي تعتبر مضيعة للوقت إن لم ترفع وصاية إيران عن لبنان و كل من يسكت على سلاح ميليشيا حزب الله يُكرّس الوصاية و الإحتلال الإيراني المتزايد في لبنان

وكل من يعتبر نفسه بعيداً كل البعد عن إنهيار البلد ومصالحه بمنأى عن طبيعة التقلبات الحاصلة هو واهم كون الجميع في هذه السفينة سيغرق والغرق شامل هنا لأن معايير الخراب شاملة .