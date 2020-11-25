طريق القدس يمر من فوق جسدي شنطف والسيد

العداء للكلمة الحرة هو ديدن الثنائي الإيراني في لبنان ، ولن أسميه الثنائي الشيعي ، لأن أغلب شيعة لبنان براء من أفعال هذا الثنائي العميل لدولة الولي الفقيه في طهران

والإعتداء على الصحفيين الناطقين بالكلمة الحرة والكاتبين لها هو المنهج الذي يتم تربية عناصر ميلشيا أمل وحزب الله الارهابيين عليه ، و اللغة التي يريد هؤلاء إفهامها للبنانيين تقوم على مبدأ ، نكره الحق و نريد إخافة من ينطق به

ولأن صوت بيروت إنترناشونال إعتمدت في خطابها الإعلامي لغة مختلفة عن باقي المنصات الإعلامية المحلية ، فإنها أصبحت العدو رقم ١ لحسن نصر الله ونبيه بري ، ولهذا عبر عناصرهم المدججون بالأحقاد عن كنه ما تحتويه صدور أسيادهم فأسعوا شنطف والسيد الضرب المبرح

فصوت بيروت إنترناشونال تسمي الأمور بمسمياتها ، ولا تهادن أو تجامل الفاسد والمفسد والمحتل والإرهابي في لبنان ، تنطلق هذه المؤسسة الإعلامية وبشهادة الكثيرين من صلب وجع الناس ، وبميثاق مهني رصين تعبر عن هموهم

و من يظن بأن الإعتداء الآثم على الصحفيين سيجعل الآخرين يخافون ويختفون فإنه واهم ، فزمن حزب الله ولى من غير رجعة ، والشارع الذي نصب المشانق لبري ونصر الله في ساحة الشهداء هو الذي أعطى الإعلام والإعلاميين تلك القوة التي تمثل لبنان الجديد

والرهان اليوم ليس على الإدانات الداخلية وإن كانت مهمة ، إنما على خطة عمل وطنية تحمي لبنان كله من هذا الغول الذي يريد تخويف وترهيب لبنان كله بإسم حمله لسلاح غير شرعي

إن غزوة زقاق البلاط البطولية التي قام بها عناصر حزب الله وأمل ضد المراسل والمصور المسلحين بكاميرا ومايكروفون لن تحرر المسجد الأقصى ولن تفتح طريق القدس المحتلة ولن تنهي الإحتلال

وحين يشاهد اللبناني اليوم صوراً وفيديوهات واقعية على أرض لبنان لإرهاب حزب الله ، عليه أن يعلم بأن العناصر الذين عبروا الحدود إلى سوريا ليقتلوا السوريين لن يتوانوا يوماً عن قتل اللبنانيين

فالذي أمر حزب الله بقتل السوريين هو نفسه سيأمر سيدهم بقتل اللبناني لا قدر الله ، فحسن نصر الله هو القائل إنه وعناصره جنودٌ في جيش الولي الفقيه ، وهو له بيعة في أعناقهم كما يزعمون ، و البيعة كما يدعون تستوجب الطاعة في المنشط والمكره

والشعور الذي يتعزز حين تسمع أو تشاهد مثل تلك الممارسات التي يقوم بها هؤلاء المجرمون بحق لبنان واللبنانيين هي الشعور المؤلم بغياب كامل للدولة ومؤسساتها فلا القوى الأمنية قادرة على محاسبة من إعتدى أو ضرب شنطف والسيد

ولا الرئيس حتى في لبنان يزعجه مثل تلك التصرفات ، فهي بنظره مجرد تفاهات لا يمكن التوقف عندها والأهم هو أن يبقى حزب الله حليفاً له ، وتبقى إيران راضية عليه وتبقى الأمور في نصابها من حيث إنعدام الأمن والأمان للمواطن صحفياً كان أو غير صحفي .