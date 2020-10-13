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عاصفة التفاعل مع السؤال المحرج لم تتوقف بعد

منذ 16 ساعة
مي خريش

مي خريش

عبد الجليل السعيد
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حتى توقيت كتابة هذه المادة الخبرية ، بلغ عدد المشاهدات على تويتر فقط لمقطع برنامج سؤال محرج مع طوني خليفة عبر صوت بيروت إنترناشيونال ١ مليون ، وفي ذلك دلالة كبيرة على عمق السؤال الذي وجهه المذيع و فضيحة الجواب الذي قالته مي خريش نائبة جبران باسيل.

وأما ردود الفعل الخليجية والسعودية منها على وجه الخصوص ، فقد شملت في قائمتها تغريدات ومنشورات لأمراء وإعلاميين معروفين ، ومن المؤكد أن السبب وراء ذلك ، ليس عنصر المفاجأة بما يخص موقف العونيين من السعودية ، بل الإستعداء العلني للرياض في الإعلام.

والتغطية الإعلامية التي حظيت بها حلقة طوني خليفة على مستوى كبرى وسائل الإعلام الدولية مثل CNN الأمريكية وشبكة RT الروسية وقناة سكاي نيوز وغيرها ، تعتبر كذلك الأولى من نوعها ، ليس لأن ماذكر خطير و جديد ، بل لأن الجواب المباشر على السؤال المحرج حفل بمغالطات ، فتحت شهية الإعلام والإعلاميين على الإدلاء بدلوهم ، لتحجر صوت بيروت إنترناشيونال لنفسها مكانة مهمة في تعداد الوسائل الإعلامية اللبنانية والعالمية لايستهان بها.

وقد دأب التيار العوني على التماهي مع إيران ، وبات يعرف نفسه بأنه سياسياً جزء من هذا المحور المقاوم والممانع بحسب تسميتهم ، وبالتالي فإن خريش لاتأتي بجديد ولا تتكلم من فراغ ، فما طرحته هو موقف باسيل الصهر وعون العم ، وكلاهما إختار إيران منذ زمن.

ولعل العواصف التي أحدثتها تلك الإجابة شرحت عمق الهوة بين الشعب في لبنان وبين العهد المستقوي وليس القوي ، فعون إستقوى بسلاح حزب الله على اللبنانيين ، ووصل إلى الحكم عبر هذا السلاح ، وقيادات تياره يعترفون بأنهم يتلقون دعماً مالياً من إيران ، وبالتالي فإن العونيين يقبضون رواتبهم من طهران.

لكن السؤال الذي يعتبرهم الكثيرون محرجاً ، كان يحتاج مثل هذا الجواب الصريح والواضح ، وبالتالي ذكرت خريش العرب والسعوديين تحديداً ، بأن الرئيس عون ليس في عداد قادة الدول العربية ، إنه بصفته الأب الروحي لها كما تقول ، مع إيران إلى الأبد.

وكان بإمكان أي عوني أن يقول ما قالته خريش ، لأن هذا التفكير لايحتاج إلى تحضير ، فلتعليمات رئيس التيار جبران باسيل في هذا الصدد مواقف معلنة ، تفضل الإيراني على السعودي ، وترى إرهاب إيران عسلاً ، والدمار الذي تخلفه ميليشياتها أمراً عادياً ، و العقوبات التي تفرض عليها حصار جائر وغير مقبول.

وإذا كان الإنسان في لبنان يعاني اليوم معاناة لاحدود لها ، فإن عون ومن معه يتحملون كامل المسؤولية كونهم خربوا كل علاقات لبنان بالدول التي عمرت و ساعدت وأعطت دون مقابل ، وعلى رأس تلك الدول المملكة العربية السعودية ، التي توثق الإحصاءات بنائها للبنان منذ إتفاق الطائف.

ومن يحاول إيجاد تبرير لخريش بعد كلمتها ، عليه أن يستعرض لنا منجزات إيران في لبنان ، وسيجد أن المنجز الوحيد هو الإجهاز على لبنان ، وإنهاء وجوده ، وتمليك حزب الله البلد من مطاره إلى مينائه ، وبالتالي إبقاء لبنان رهينة سياسية وإقتصادية لن تطلق طهران سراحها قريباً ، فلبنان العلم والحضارة والإنفتاح يعيش اليوم أقسى ظرف في تاريخه .

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