على لبنان أن يختار بين طريقين

‏⁧ينشر كاتب عربي معروف لمتابعيه خارطة الكانتونات السويسرية ، كبيرها وصغيرها ، بتداخلها وتعدديتها حتى اللغوية التي تشكلها أربع لغات رسمية ليبرهن بعد ذلك أن تلك الأمور جعلت إحترام التنوع السويسري أساساً للحكم ⁧‫الفيدرالي‬⁩ أو الكونفدرالي ، وبالتالي فإن سويسرا‬⁩ تعتبر من أرقى دول أوروبا والعالم ، والفرد السويسري هو من أغنى المواطنين في العالم.

ويختم الكاتب المذكور كلامه بالقول : هذا النموذج أفضل للبنان بكثير من نظام الملالي في ⁧‫إيران‬⁩.

ومع أن هذه المقارنة مقبولة لأن لبنان نفسه كان يسمى يوماً بسويسرا الشرق فإن الدول ذات التنوع الديني او العرقي او حتى اللغوي تختار عبر مواطنيها النظام الفيدرالي أو غيره من أجل خدمة مواطنيها ، أما في لبنان اليوم فإن اللامركزية موسعة أو حتى المركزية تمثلها سلطة عليا فاشلة وعهد بائس همه الوحيد إرضاء خامنئي عبر تنفيذ أوامر حزب الله.

وميزانية لبنان المالية كما سياسة حكامها الحاليين تقوم على خارج نفض يده من إصلاح الوضع ودفاع داخلي مستميت من قبل الطبقة الحاكمة عن مجريات الفشل وأسلوب تجويع الناس ، وفي نظام مثل نظام لبنان يعزز من إنقسام الوحدة الوطنية ويضعفها في كل مناسبة نجد من الطبيعي القول والتساؤل: أي طريق سيسلكه لبنان في ظل إستمرار النهب الممنهج لمواطنيه والإحتلال المبرمج لمؤسساته ؟

ويتحفنا في أجواء العيد وليد جنبلاط بتغريدته الحافلة بالتناقض حين يقول : ‏إن البعض لا يزال يفكر بالفدرالية التي تمثل مفهوم التقسيم ، ليصفها بأنها مشروع إنتحاري متناسياً أنه الإنتهازي الأول في العالم لكل فرص الخيانة للوطن ورفاق الدرب كما يقول عنهم ، أضف لذلك بأن جميع الدول دون إستثناء ترى في وليد بك مخرباً كلف لبنان دماراً وخراباً لاحدود له حين تحالف ولايزال يتحالف مع تجار الموت والدم.

والأصوات التي يصفها جنبلاط بالعميلة هي ذات الأصوات والأقلام التي كانت شاهدة على ماصدر ويصدر منه في العلن أو الخفاء وهو يبرم الصفقات المشبوهة سياسية كانت أم إقتصادية بحجج مختلفة لايصدقها عاقلٌ وحتى مجنون لأن حرب أو حروب ساكن المختارة أرض لبنان ترويها صفحات طويلة من تاريخ رجل تقلب بين أحضان نبيه بري وحسن نصر الله.

كما أن صوت ‏ليعلم المفتي الجعفري أحمد قبلان في خطبة العيد وهو يتكلم بإسم أتباع الخميني في لبنان لن يبدل الوقائع على الأرض فدولة بشارة الخوري ورياض الصلح لايمكن مقارنتها بدولة الخميني وخامنئي ، والإستقلال الذي عاشه لبنان يوماً لايقبله أبداً مفهوم أو خزعبلات ولاية الفقيه ، وإتفاق الطائف الذي شرع للإستقرار في لبنان لن ينهيه سلاح حزب الله ، لن يستبدل العاقل من أهل الجامعة العربية بمحور إيران الجائعة والمعزولة لأن الشرعية الدولية لاتسقط بتحالفات المارقين مهما حاولوا.