عنوان المرحلة المقبلة في لبنان

‏إن العنوان الرئيسي للمرحلة المقبلة في لبنان ، ‏أن السلاح غير القانوني الذي تمتلكه ميلشيا حزب الله يجب أن ينزع ، وبالمقابل تكون عودة لبنان إلى وضعه الطبيعي الذي يخدم مواطنيه كبلد للجميع

كما إن تحريك العجلة الإقتصادية في لبنان اليوم و تثبيت السعر الخاص بصرف الليرة اللبنانية أمام الدولار مرتبط بشكل واضح بالحالة السياسية العامة في الدولة اللبنانية ، وحين يقال بأن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه فذلك القول هو البوابة لكل هاتيك الأمور

ويضيف المراقبون إلى ذلك كل القضايا الفرعية والأساسية الأخرى في لبنان ، ومحاسبة الفاسدين على رأس تلك الأولويات ، وهي أي المحاسبة بعيدة المنال وصعبة الحدوث إن لم يتم تقليم أظافر حزب الله بصفته ميلشيا إرهابية إيرانية مسلحة في لبنان

ولأن ملف إستعادة الأموال المنهوبة من جيوب وأرصدة السارقين في لبنان أمر مهم للغاية كي لا تعلن الدولة إفلاسها ، فإن الذين سرقوا ونهبوا تلك الأموال يرون في حسن نصر الله وعناصره المسلحين السد المنيع الذي يعصمهم من الملاحقة ويحميهم من الإجابة على سؤال : من أين لك هذا ؟

ومن يقول اليوم بأن السلطة اللبنانية الحالية ضعيفة ومنحازة لحزب إيران في لبنان ، فهو صادق بقوله وزيادة عليه ، هذه السلطة وهذا العهد متحالفة بشكل كامل مع حزب الله ومع إيران من أجل تدمير لبنان

والعجز من قبل السلطة عن نزع سلاح الحزب ليس مرده الخوف فقط بل الإيمان من قبل الكثير من أركان هذه السلطة المفسدة بضرورة بقاء هذا السلاح لأنه يضمن لهم المكاسب والمغانم ويحميهم كما يظنون من الخسائر والمغارم

ومن يدعي بأن الشعب في لبنان إذا تحرك في وجه حزب الله ستكون هناك حرب أهلية جديدة ، يرد على إدعائه بأن الوعي اليوم من قبل مؤيدي حزب الله السابقين بضرورة نزع سلاحه يتزايد ومن الضروري إغتنام الفرصة بأسرع وقت ممكن

كما أن على المجتمع الدولي ان يتحرك ليدعم ذلك التحرك الداخلي ، وبهذا الخصوص وذلك الصدد يجب أن تزيد الدول من وتيرة عقوباتها الموجعة والموجهة ضد كل سياسي يدعم حزب الله بغض النظر عن خلفتيه الدينية أو المذهبية أو حتى الحزبية

فالحزب الذي يلغي حياة اللبنايين ويسمي نفع حزب الله هو وسلاحه غير شرعي يمثلون أشياء دخيلة وغريبة عم المجتمع اللبناني المسالم والمنفتح والمتحضر ، كما أن على كل لبناني شريف يريد ان يعيش بكرامة في بلده مواجهة حزب الله بكل الوسائل المتاحة

وأعوان ايران في لبنان وبشتى الطرق يحاولون حرف أنظار الناس عن التحضير أو التفكير بتلك المواجهة ، فحين يعاد لبنان الذي خسره أهله بسبب فسادهم وقتلهم وتجويعهم للشعب اللبناني بشكل واضح ، سترى هؤلاء يتخلون عن حزب الله علناً .