عودة لبنان

‏إن لبنان الحالي بنظرة قادة الأحزاب و التيارات السياسية عبارة عن صراع نفوذ وتقاسم حصص ومجموعة مصالح لهولاء على مساحة ضيقة ، لكن لبنان كان ذات يوم بالنسبة للمواطن اللبناني جنة الله على الأرض ، و كان أهم الأماكن السياحية في الوطن العربي للعرب و الأجانب ، وكان مؤلاً لراحة النفس وغياب الهموم.

وقبل أن يسرق الساسة ثرواته و يفقروا شعبه كان لبنان بلداً يضرب به المثل ، خرج من الحرب الأهلية ليبنى من جديد على يد الراحل رفيق الحريري ورفاقه ، واليوم ليس لبنان ذلك الوطن الذي نريده كعرب أو يريدوه اللبناني لمستقبله ، وإذا كان لبنان ينتفض‬⁩ فإنه ينشد العودة إلى سالف عهده وكامل سيادته وبعيداً عن ميلشيات السلاح والسياسة والإقتصاد.

ومع عودة الحراك للشارع بزخم جديد فإن ‏إسقاط عهد ميشال عون وعهده وحكومة حزب الله برئاسة حسان دياب يجب أن تكون أولوية لكل متظاهر ، وعلى الرغم من كون الأخير وأعني دياب مجرد دمية في مجلس الوزراء فإن رحيله هو إنصاف لسنة البلد على الأقل ، وأما المطالبات الشعبية بنزع سلاح الميليشيات وفي مقدمتها حزب الله ومحاكمة قيادات وكل من يتعاطف معه فإنها مفاجآة الثورة المنتظرة.

‏فمشكلة ميلشيا حزب الله تكمن بإعتقاد زعيمها نصر الله بأن حجمه أكبر من القرار الإقليمي ، ولكن مجريات الأحداث تخبرنا أنه عندما يصدر قرار نزع سلاح حزب الله سيتم تنفيذه رغم أنف المؤيدين لهذا الحزب الإيراني ، فلا تتوهموا قدسية غير موجودة لحزب الله ، فشأنه شأن داعش المنظمة الإرهابية التي عادت الجميع ومن ثم سقطت سقوطاً ذريعاً.

وحين تهيمن على الدولة اللبنانية بقوة السلاح غير الشرعي يا نصر الله عليك أن تعلم بأن كل خطايا العهد العوني الفاشل في رقبتك ، وأن الحساب لك أشد من الحساب لعون شخصياً أو صهره جبران باسيل ، فأنت هنا لست الشريك والحليف بل المخطط والمدبر والآمر والناهي كما تقول الدول.

والمطلوب اليوم المباشرة في محاربة الفساد السياسي قبل الفساد المصرفي ، وشنّ حرب لاهوادة فيها على الخائن حسن نصر الله الإيراني ، والمطلوب أيضاً أن تتوقف المحاصصة والتهرب من المسؤولية ، فالجميع راهن على سلاح غير شرعي كي يحمي التوظيفات التي قام بها وفساد الكهرباء الذي ملأ جيوب العونيين ، والمرفأ والإتصالات التي توزعت بين عين التينة والحريري سعد ، وأن تنتهي كذبة المقاومة غير الشرعية.