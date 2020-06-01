عون ونصر الله والتناقضات الكارثية

قد يكون الشيء الوحيد المشترك بين ميشال عون رئيس لبنان الحالي وحسن نصر الله زعيم ميلشيا حزب الله دماء رفيق الحريري الطاهرة وشخصيته.

فعون الذي لم يكن يحلم يوماً بالعودة إلى لبنان إبتسم له القدر حينما سال الدم الحريري الطاهر على مذبح الحرية وسنحت الفرصة للجنرال الهارب أن يدخل الوطن من بوابة الحزن على فقد الشهيد الكبير ، ونصر الله الذي حاول الرئيس رفيق الحريري طيلة حياته السياسية أن يجعل منه وحزبه مكوناً سياسياً وطنياً لاينتمي لمشاريع خارج حدود لبنان إستغل طيبة وحكمة أبي بهاء ، وحينما جاءت الأوامر من إيران له غدر به وقتله.

وهنا تبرز المتناقضات الكارثية في طبيعة الحليفين المفترضين عون ونصر الله ، فالأول يتحدث في كل المناسبات عن دولة المواطنة والمساواة والعدل والقانون ، ويعلنها صراحة أنه سيرسخ مبادىء الحكم المدني ، وآلية منح الحقوق للجميع دون تمييز طائفي أو مذهبي أو عرقي ، ومع أن تلك الإدعاءات لم ينفذ منها شيء ، إلا أن نصر الله يعارض تماماً تلك الأفكار فهو يؤمن كما قال في أكثر من خطاب بالدولة الدينية ، ويريد للبنان أن يكون إمارة طائفية ، ويحتكم إلى نصوص فقهية شيعية ، ويريد من أي تابع له أن يسير على خطاكى الخميني في تحريم ما حرمه وتحليل ماحلله ، وحتى الموسيقى تعتبر حراماً في مفهوم نصر الله إن لم تكن مرتبطة بأغاني ثورية.

وأمام هذا الواقع المتخم بالتناقض بين حليفيين ، يأتي دور الولاء والإنتماء ، فنصر الله يرى نفسه جندياً في جيش الولي الفقيه ، و يعتبر إيران ولية لنعمته ويفتخر بأن ماله وطعامه وشرابه وراتبه كله من أموال خامنئي ، وأنه تحت إشارته ورهن أصبعه ، وأما الرئيس عون فإنه يرى من منظوره أن حزب الله أساس متين بعهده ، وصديق وفي لمسيرته ، وكيان حزبي قادرٌ على بناء الدولة معه ، والسؤال هنا لعون : أي دولة تريد من حزب الله أن يبنيها معك وهذا الحزب يكفر من يخالفه ويقتل من يعارضه؟

وبما أن عجائب الساسة في لبنان لاتتوقف عند ذلك فإن ركائز الخطاب الديني المعتمد لدى ميلشيا حزب الله وجمهوره تقوم على العداء المطلق للمسيحيين وإراقة دمائهم عند الضرورة ، وفي سوريا فعل الحزب من خلال مشاركته إلى جانب الأسد وإيران ، وإرتكب مرتزقة نصر الله مذابح بحق المسيحيين والأرمن في حلب وريف اللاذقية وحمص ، فأين هي غيرة عون على هؤلاء ؟ وكيف يعاين الجنرال هذه المسألة التي تعتبر توحشاً خارجاً عن السيطرة ؟