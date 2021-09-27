عون يقايض الأميركيين من أجل باسيل

‏إن خطوة رئاسة الجمهورية بملف مرسوم الحدود البحرية ممكنة، انطلاقا من التجارب السابقة للرئيس عون، لكن من السذاجة مقاربة مسألة عدم التوقيع على المرسوم بهدف المقايضة لرفع العقوبات الاميركية عن باسيل، إذ ليس بهذه الخفة يمكن ابتزاز الاميركيين حول مسألة بعينها، ويدرك عون ذلك في مختلف مراحله، كون العقوبات على باسيل، جاءت على خلفية تبعيته الكاملة لإيران وحزب الله.

كما ان رئيس الجمهورية في لبنان ميشال عون ليس صاحب القرار في هذا الملف او سواه وقد تكشف الايام المقبلة عن الورقة التي سيفاوض عليها ⁧‫ميليشيات حزب الله‬⁩ مقابل اخفاء ملف تعديل المرسوم 6433 المتعلق بنقل الحدود البحرية.

فهل يريد ⁧‫حزب الله‬⁩ الإبقاء على المرسوم في الأدراج؟ وهل سيكون الحزب المفاوض الرئيسي لاحقا في كل ملف يتعلق بترسيم الحدود؟ والاهم من كل ذلك هل يمكن للرئيس عون إخفاء هذا الملف من دون علم وموافقة ورضا حزب الله ؟

‏إذ يعلم القاصي والداني ان قرار ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل يشكل اساسا في القرارات الاستراتيجية الكبرى التي يعتبرها الحزب من حقه وهو حتما حق غير طبيعي وغير منطقي، لكن هل ستوافق الولايات المتحدة ومعها الكيان الاسرائيلي على التفاوض غير المباشر او المباشر ربما مع ⁧‫حزب الله‬⁩؟ الجواب كفيل أن تجيب عليه مآلات الأمور في مقبل الأيام.

فالولايات المتحدة واسرائيل ابعد ما يكونا عن الكلام بالعاطفة التي يتكلم بها البعض في لبنان، والكل يعلم كيف فاوضت أميركا ميليشيا طالبان في أفغانستان، فماذا يمنع من تكرار التجربة مع لبنان؟

أضف عزيزي القارىء إلى ذلك كله، أن الاميركيين يشتغلون بالوقائع وليس بالعاطفة، ومصالحهم قد تأخذهم احيانا نحو خيارات مضرة و غير صحيحة من حيث التطبيق والعمل، والاسرائيلي سيجد نفسه مرغما على التفاوض مع حزب الله‬⁩، لان الاخير هو من يمسك بقرار الحرب والسلم في لبنان واسرائيل كما الولايات المتحدة ترفضان التفاوض مع دولة ممسوكة غير ماسكة ومحكومة غير حاكمة.

لبنان اليوم في ⁧‫جمهورية حزب الله‬⁩، و إلى هذا الحد باتت الامور واضحة لدى المجتمع الدولي، والمعارضة التي في الداخل، و التيبدأت تتوسع كوكبتها في وجه الطغيان الإيراني لن يستمر صمتها طويلاً، ولم يعد خافيا على أحد ان ⁧‫حزب الله‬⁩ هو فصيل ايراني وصمته لا يفسر الا بالرضا والقبول كون هذا الملف يدخل في اطار استراتيجياته الكبرى، حتى ان عملية اخفاء ملف الترسيم حصلت بقرار منه.

وكونه – اي ملف الترسيم – يشكل ورقة ضغط كبيرة وعندما يشعر الحزب انه بحاجة لاعادة وضعه على الطاولة يتم سحبه من الأدراج، فإن القضايا المصيرية في لبنان رهن مزاج حزب الله ومصالح ايران .