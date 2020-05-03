فؤاد السنيورة ... أيقونة الفساد والبخل

من شاب ترعرع في اسرة متوسطة الحال الى مالك 16 شركة و8 عقارات، هو واحد من السياسيين المتهمين بسرقة المال العام، الا انه يختلف عن الاخرين بملفاته الكبيرة وواحد منها محوره 3 مليارات دولار هو المتهم الرئيسي خلف تبخرها… إنه فؤاد السنيورة الذي جنى ثروة طائلة اثناء توليه السلطة.

حوّل السنيورة السياسية الى بزنس، ترافق ذلك مع حرصه على اظهار اسمه كمؤسس وليس كمالك أسهم في الشركات، بإستثناء بنك البحر المتوسط، وشركة أمل العقارية التي تملك أكبر العقارات في مدينة صيدا مسقط رأسه حيث تشغل ابنته رئاسة مجلس إدارتها.

من جيوب اللبنانيين جنى السنيورة المليارات، استثمرها في المشاريع، منها ثلاث مليارات دولار وصلت الى لبنان على شكل هبات، بين عامي 2005 و2007، ثلث المبلغ مساعدات “حرب تموز”، وما طرح علامات استفهام بداية وضعها في حساب مستقل عن حساب خزينة الدولة اشرف عليه السنيورة حيث كان حينها رئيساً للحكومة،

ليختفي المبلغ من دون ان يعلم احد لا في وزارة المالية ولا خارجها عن مصير المال ووجهة صرفه ومن استفاد منه وحتى القضاء لم يفك شيفرة سرقات السنيورة، لكن ما هو اكيد بحسب تقرير المدير العام لوزارة المالية، ألان بيفاني، فإن الهبات لم تدخل حسب الأصول إلى حسابات المالية العامة.

بين عامي 2006 و2009 تبخر 11 مليار من خزينة الدولة، اصبع الاتهام وجه ايضا الى السنيورة، وبعد ان مثل امام المدعي العام نتيجة ضغط الثوار، برر اختفائها بان” المبلغ المتداول تم إنفاقه وفق الأصول القانونية”، وأن هناك “خلطا في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق، ما بين حساب الموازنة وحساب الخزينة، وأن الأمرين المختلفين تماما ماليا وحسابيا”.

صفقات فساد السنيورة خلال ترؤسه رئاسة الحكومة لا تعد ولا تحصى منها فضيحة الفيول المغشوش حيث وقعّ عام ٢٠٠٥ ووزير الطاقة حينها محمد فنيش العقد، قبل أن يظهر أنّ خلفه موظفون ومديرون عامون وأصحاب شركات، تواطأوا جميعا لنهب المال العام. كما يقف السنيورة خلف فضيحة الانترنت غير الشرعي في لبنان التي ظهرت الى العلن سنة 2016، والتي حرمت الدولة من ملايين الدولارات.

السنيورة المعروف ببخله والمكروه من الشعب اللبناني وقف سنة 2014 ضد إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإنصاف قطاعات واسعة من الموظفين، مصرا على زيادة 11% كضريبة على القيمة المضافة على كل السلع لتمويل إقرار السلسلة، فيما اكد خبراء اقتصاديين ان زيادة الضريبة على كماليات لا أساسيات، يمكنها تأمين إيرادات مهمّة للخزينة، وبالتالي عدم الحاجة الى اقرار أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة.

فؤاد السنيورة “عدو العسكر”، حيث اعتبرهم في أحد تصريحاته “قطاعاً غير منتج والصرف عليه هدر”. كما اكد متطوعو الدفاع المدني أن السنيورة هو من وقف في وجه إقرار تثبيتهم.

هذا نقطة في بحر مما عاث به السنيورة في السلطة، وهو ما دفع الثوار الى التظاهر امام منزله منددين بسياساته، مطالبين بمحاسبته وجميع الفاسدين.