فراعنة لبنان

يتصرف عملاء في إيران بمنطق الفراعنة في لبنان ، يكذبون ويسرقون و يهددون و يتوعدون الشعب ، بل يمنون عليه أنهم رضوا بأن يكونوا سلطة و حكام ، مع أنهم سبب الدمار والآلام في لبنان

ويستولون على مال الدولة العام ويهربون به أو يهرّبونه خارج لبنان ، و يبنون ثروات طائلة ويعيشون حياة مترفة ، فيما الشعب جائع و متعب و مثقل بالهموم التي تبدأ ولا تنتهي

و على نقيض ذلك يرى هؤلاء الفراعنة الذين يحكمون لبنان بأمر ميلشيا حزب الله وضمن أجندات المشروع الإيراني ، أن أي إستحقاق دستوري من تشكيل لحكومة وما شابه ذلك هو أمر عرضي ، لاداعي للتعجل به ، فالثلث المعطل عند فريق إيران أهم من الحكومة نفسها وأهم من الشعب

و ربما يريد هؤلاء الفراعنة أن يجعلوا من لبنان بلداً مدمراً بالكامل ، ثم يتركونه لمصيره ، لأن لكل واحد منهم ثروة لا يعلمها إلا الله ، وبوسعه أن يسافر لأي بلد غربي أو شرقي ليعيش به ، و يجعل أولاده ملوكاً وقياصرة بفضل الأموال التي نهبت من لبنان

وفي طبيعة السجال الحاصل في لبنان اليوم لا يتوقف الأمر عند الجوع أو المجاعة التي تعم بيوت لبنان ، إنما عند الغنى والمغانم التي يحصل عليها الساسة نتيجة هذه الأزمة المعيشية في لبنان

و كل الأمور المعقدة و غير القابلة للحل ، يرى فيها هؤلاء الفراعنة فرصاً لإستغلال معاناة الناس بهدف التكسب و التربح على حساب نكبتهم ، فالساسة في لبنان هم الذين يمتلكون الحصة الأكبر في إقتصاد البلد وهم الدين يحصلون على كل شيء دون مقابل

‏والمضحك أن الحديث يكثر لدى مجموعات سياسية تقليديُة و حديثة عن انشاء تجمعات بهدف مقاربة الاستحقاق الانتخابي القادم بمنصّات موحّدة ولكن مع أهميّة هذا الطرح

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يجب أن تكون الأولويّة هي لجمع اللبنانيين في وجه الاحتلال الايراني للبنان ، فإذا حصل اللبناني على الحريّة يحصل على حسن التمثيل والعكس لذلك غير مضمون أبداً ، والتجربة خير دليل

‏ومن الواضح جداً أن السلطة الحاكمة والفاسدة في مأزق كبير حتى باتت ترى أنها في حاجة إلى الأوكسجين السياسي من ⁧‫سوريا‬⁩ الأسد وليس المرضى طبعاً ، لكن غاب عن بال هذه السلطة أن زمن الأوكسجين السوري قد ولّى إلى غير رجعة في لبنان

‏ومجددا أطل “المرشد الأعلى” للجمهورية اللبنانية كما يسميه البعض ، أي حسن نصر الله مهددا بحرب أهلية ليست موجودة إلا في مفكرته ، ومستخدما أساليب غير قانونية وغير دستورية للتملص من مسؤولية سلاحه غير الشرعي عن الإنهيار

مع أن الآليات الدستورية والقانونية للشعب اللبناني وتقرير مصيره بإرادته الحرة واضحة لدرجة أن نصر الله نسيها وبات يتحدث وكأنه خامنئي لبنان المطلق ، ويريد أن يقرر كل شيء .