فوبيا من بيطار.. أسباب وتداعيات

‏إن من يخشى من أن يتمّ إستدعاؤه للمثول أمام المحقق العدلي، هو شخص يعلم أنه مدان، ويدري بأن تفجير المرفأ كان من تدبير جهة ما، وبالتالي يريد أن يخفي عن القضاء أشياء، فالواثق من حجته ومستنداته بالبراءة عليه الهرولة الى العدلية بدل التمييع أما التغيّب عن التحقيق فيوحي وكأن وراء الأكمة ما وراءها، كما إن الموظف والوزير والرئيس يجب أن يكون شأنهم شأن أي مواطن أمام العدالة

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وكي يسمح ⁧‫حزب الله‬⁩ بتسريب خبر تهديد المحقق العدلي بملف ⁧‫انفجار مرفأ بيروت‬⁩، فهذا يعني أن في المسألة “إنّ”

‏وبأنه يتحضّر لشيء فهو لا يمانع بإدخال أي كان الى السجن تماما كما حصل بملف سماحة المملوك الأهم حماية وجوده، فلبنان يعاني من عجز في كشف الحقيقة محليا، ولا مناص من تولي الأمم المتحدة للملف، لأن التحقيق الدولي ربما يذهب أبعد من ذلك، ليكشف المستور من الامور التي خطط ويخطط لها المتورطون، وقد إنتقل ⁧‫حزب الله‬⁩ في مخططه الى مرحلة المواجهة المباشرة، حيث ما عاد يختبئ وراء الأحداث بل بات في قلب المشهد فهو لم يعد بحاجة للتستّر أو التمويه ويتباهى بمعابره الحدودية حيث الفلتان.

‏ويتمختر عناصره المسلحون في العدلية وهذا مؤشّر لانهيار الميليشيا غير الشرعية، كون حزب الله في النهاية جسم ايراني غريب على لبنان، بل هو سرطان ضرب جسد البلد منذ زمن، وقد قالها العقلاء منذ فترة طويلة، بعد ان صار اللعب على المكشوف وبكل وقاحة وعنجهية، وبالرغم من ذلك لم يزل بعض الذميين يضعون رؤوسهم في الارض كالنعام ويتصرفون على اساس ان الحزب هو مجرد مكون لبناني.

يقولون عن الميليشيات انها مكون سياسي، يمارس حقوقه الدستورية، وسلاحه فقط لمقاومة اسرائيل الوهمية وتحرير اراضي يرفض حليفهم السوري ترسيمها، وبالتالي تترسخ كذبة المقاومة في لبنان، فلبنان تحت احتلال الإيراني و ليس وصاية و‏لأن الإمرة على سلاح حزب الله هي ايرانيّة ‏و لأن الحزب لا يخجل من كونه ينتمي الى الحرس الثوري الايراني فمواجهته لن تكون من خلال لقاءات سياسية او انتخابية ‏انما من خلال تنظيم مقاومة ضده.

‏وبعد ان ألغى حزب الله الحدود اللبنانية السورية في اطار “سوريا المفيدة ” المحكومة من ايران يلغي اليوم حزب الله القضاء اللبناني من خلال وضع يده عليه بدون مواربة، ففي غياب قضاء و محو استقلال و احتلال ايراني للبنان، كيف تفاوض صندوق النقد وكيف سيتم التعامل مع لبنان ككيان مستقل ولديه سيادة حقيقية؟ كلها اسئلة معروفة الاجوبة .