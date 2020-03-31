في السعودية .. قرار غير مسبوق من الملك سلمان

في قرار يرتبط بأزمة فيروس كورونا المستجد أو كوفيد ١٩ كما يسمى علمياً ، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بمعالجة جميع المصابين بهذا الوباء مجاناً من مقيمين وزائرين ومخالفين لشروط الإقامة والمكوث في كل مناطق المملكة ، وأُعلن هذا الأمر الملكي السعودي رسمياً عبر وسائل الإعلام على لسان وزيرة الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة

وتبذل الحكومة السعودية جهوداً كبيرة منذ إعلان تفشي وباء كورونا في صفوف بعض المواطنين والمقيمين على على أراضيها ، كما تم إتخاذ إجراءات إحترازية وإستباقية كبيرة وضخمة للغاية في مناطق حيوية داخل السعودية كالعاصمة السياسية الرياض والعاصمة المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المناطق ، فضلاً عن حظر التجوال وإيقاف الدراسة بمختلف مستوياتها وإغلاق المنافذ البحرية والبرية تعطيل حركة المطارات الداخلية والخارجية مؤقتاً بما يخص المسافرين

وعبر مقيمون أجانب عن ثقتهم بالقرارت السعودية التي وصفت بالممتازة ، كما نشر آخرون فيديوهات ومقاطع تشيد بإلتزام السعوديين والمقيمين بأنظمة الجهات المختصة التي تتابع تطبيق القرارات ، ناهيك عن معايير سلامة وصحة الإنسان التي أظهرت جوانب مهمة من حفاظ الرياض على حقوق الإنسان بعكس ما تصوره بعض وسائل الإعلام العربية والغربية المعادية لجهود السعودية في هذا المجال

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة الدولية والأعمال الإنسانية بأمر مباشر من العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مساعدات خلال الأيام للصين وعدد كبير من الدول المتضررة نتيجة إنتشار العدوى على أراضيها ، كما منحت السعودية منظمة الصحة العالمية ١٠ مليون دولار بغية مكافحة الوباء وإستمرار الجهود الطبية والعلمية الباحثة عن إيجاد علاج لهذا الفيروس الخطير

وتابع العالم كله قبل أيام قمة مجموعة العشرين الإفتراضية برئاسة السعودية ، وكلمة الملك سلمان خلال إفتتاح القمة الدولية حيث أكد على أهمية المسارعة لتوحيد الجهود الدولية والبرامج المشتركة لمكافحة عدو البشرية الحالي فيروس كورونا ، ورفعت القمة الهامة شعار الإنسان أولاً ، مخصصة مليارات الدولارات لتجاوز الأثر السلبي المحتمل لهذه الجائحة العالمية الآنية ، والتي ترهق الدول وتزهق أرواح الآلاف لاسيما في أوربا

وتخوض السعودية غمار الحرب على كورونا يومياً من خلال توفير الخدمات الطبية عالية المستوى ، وإتباع الإرشادات الوقائية والرقابية دقيقة بدقيقة ، إذ يطلُ الدكتور محمد عبدالعالي الناطق الرسمي بإسم وزارة الصحة السعودية مساء كل يوم عبر مؤتمر صحفي يبث على الهواء مباشرة في مختلف وسائل الإعلام إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين والإقتصاديين في السعودية ليضع المواطن والمقيم بصورة الحدث ومستجداته بما يخص كوفيد ١٩

وتميز الأداة السعودي حتى اللحظة بدرجة عالية من المهنية وقدرة القطاع الصحي العام على إثبات إمكانياته الكبيرة بإستيعاب أعداد المصابين وتأمين طريقة الشفاء لهم بعد الإصابة ، وعزلهم صحياً ضمن ظروف راقية ورائعة بشهادة المنظمات الدولية ذات الصلة ، وهذا أمرٌ ليس بمستغرب على بلد كبير مثل السعودية التي تخصص مبالغ ضخمة في ميزانيتها السنوية للقطاع الصحي بمختلف فروعه كي تتحقق الغاية المنشودة ، ألا وهي حفظ حياة الناس ومعالجة أمراضهم ضمن أعلى درجات الرعاية الطبية لهم .