في لبنان .. إنفراط عقد التأليف بعد إنتهاء مسرحية التكليف

سياسة ميشال عون كرئيس جمهورية مرتبطة بشكل كلي بنظام قاتل في سوريا ‏و تنظيم قاتل في لبنان و سوريا و العراق و اليمن والكويت وهو تنظيم حزب الله الإرهابي ، ومن المنطقي القول إن علاقات آلاف العائلات اللبنانية مع نظام المصلحة العربية مهددة بسبب عون وسياسته الفاشلة

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‏كما أن فشل الرئيس ميشال عون في نسج علاقات مع القوى السياسية أكبر دليل على ضياع عهده ، فعون يختلف مع حزب القوات اللبنانية و حزب الكتائب و شريحة كبيرة من الراي العام المسيحي في لبنان ، كما يختلف عون مع تيار المستقبل و الحزب التقدمي الاشتراكي و حركة أمل

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ولأن عون يرتكز فقط على علاقته على ميلشيا حزب الله ‏فإن وبصفته الرئيس سيرفض إنجاز أي إستحقاق دستوري حكومي أو غير حكومي ، فحزب الله له مصالحه التابعة لإيران ويجعل من عون منفذاً لكل تلك المصالح سواء علم أم لم يعلم

ومع أن سياسة الرئيس عون منذ العام ١٩٨٩ لا تحمل أي نوع من الإحترام الذي يستحقّه الدستور ، فإن ‏حزب الله وجده مطية سهلة و حمله كل الأعباء التي لن يضحّي بمصالحه من أجلها ، سيما وأن الحزب يعتبر نفسه من أوصله لكرسي بعبدا و هذا كاف ليكون مطيعاً

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الموجة السياسية الكبيرة اليوم ‏تقول عندما يصبح الفساد مطلقًا ، تفقد الجمهوريات هويتها ، فتنتقل من الديمقراطية إلى الاستبداد السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، والوقاحة هي ان يحدثك أبواق العهد العوني بالدستور و الصلاحيات وقد أكلوا وزعيمهم من لحم الناس ما جعل ألسنتهم تجفّ

ويتجاوز الأمر ذلك إلى بقية أفراد العصابة ، فهم فاسدون متواطئون وشهداء زور ولا فرق بينهم وبين من في السلطة ، وإسقاطهم جميعاً ولوكان مكلفاً ، إلا أنه واجب كل لبناتي كي يرتاح البلد

‏ولا تزال الميليشيات المسلحة مثل حزب الله تحمل السلاح غير الشرعي ، وتتغلغل في المنظومة السياسية الفاسدة ، و الآخرون بارعون بتقديم التنازلات ، والكل يعلم أن الذي يطالب بحرية لبنان من الفساد يصبح عميلاً ويتم ترهيبه

‏وزمن التطاول على صلاحيات الرئيس المكلف في عند عون أصبح في عهدة المستشارين بالقصر الجمهوري ومن يحارب وحيدا لتشكيل حكومة إنقاذ أو مهمة هو المجتمع الدولي أكثر من الساسة في لبنان ، والمزايديون من ممتطي الثورات يدفنون رؤوسهم في الرمال ، وكل الاشاعات التي رافقت ملف التأليف تبين أنها إشاعات ، كون التأليف سقط بلا عودة

ولبنان لم يذهب فقط الى المجهول ، بل أصبح لبنان كرتاً محروقاً لا يعرف متى يرمي به الإيراني في مواجهة إدارة بايدن الجديدة ، و الجدير بالذكر هنا أن كل شيء في لبنان إلى الأسوء ، و الطبقة السياسية لا يهمها ذلك ، و هم في عالم آخر تماماً .