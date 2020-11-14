في لبنان .. الحصص والأحجام والمعايير المعتمدة في التأليف

لن يكون من الخطأ القول إن مهمة المبعوث الفرنسي إلى لبنان فشلت ، والفشل هنا ليس من نصيب صناع القرار في باريس ، بل الفشل هو من نصيب اللبنانيين لأنهم المعنيون ببلد بات على شفا الانهيار الشامل في مختلف مناحي الحياة

واللافت هو إصرار الرئاسة اللبنانية على تحدي المجتمع الدولي ، فالرئيس يتعامل مع كافة الجهود الفرنسية وغير الفرنسية على أنها ترف في الوقت من الممكن للبنان أن يتجاوزه ، وكأن لبنان دولة مستقرة لا تشكو من أي شيء ولا من أي من أزمات

وبما أن الحصص والأحجام التي يطالب بها أركان السلطة كشرط حتى يتم تأليف الحكومة المقبلة ، فإن لبنان يعيش سلسلة جديدة من المعايير الخاصة برؤساء عصابات الحكم الذين يهيمنون على المشهد السياسي في لبنان منذ سنوات

وما رشح ويرشح من معلومات متضاربة لا يعني بالضرورة بأن لبنان يعيش حالة من الخلافات والخصومة بين هؤلاء الساسة ، بل مرحلة جديدة من تقاسم المغانم في زمن المغارم ، فمن هم في السلطة لا يعنيهم أبداً التسهيل للتشكيل بقدر ما يعنيهم إقتسام الكعكة

وحين يكتب صحافي لبناني معروف كلاماً يسأل فيه متى نرى المستشار الملكي السعودي في لبنان ؟ فإن الجواب هو : هل السفير السعودي نفسه موجود الآن في لبنان ؟ وعلى ماذا يراهن الذين يعيشون في عالم موازي بالسلطة إن كانت أكبر دولة عربية مثل السعودية نفضت يداها من هذه السلطة البائسة في لبنان

وأكثر من ذلك حتى الكثير من الدول الأوروبية تتعاطى مع لبنان اليوم على مبدأ إنتظار الأفعال وليس الأقوال فالأقوال لدى أركان السلطة كثيرة ، لكن الأفعال معدومة ، والواقع لا يبشر بخير ، لاسيما الإغلاق الجديد بحجة كورونا الذي ينال من لقمة عيش اللبنانيين جميعاً

فمن هم في السلطة قد كدسوا الثروات والأموال في حسابات الغرب والشرق ، ويتطلعون لفرص جديدة في سرقة لبنان ، و ليس من الضروري مشاركتهم بشكل مباشر في الحكم ، إنما المهم دعمهم الدائم والتغطية المتوفرة لهم من قبل ميلشيا حزب الله في لبنان

وفي حسابات الربح والخسارة في ساعات لبنان الحالية يعرف البعض بأن الرئيس عون قد رهن عهده وما تبقى منه والحكم كله من أجل صهره المعاقب جبران باسيل ، فعون أبلغ مقربين منه بأن الأمريكان الذين عاقبوا باسيل سيدفعون الثمن

ولا ندري هنا كيف سيجعل عون الأمريكان سيدفعون الثمن ؟ ربما قصد عون اللبناني سيدفع الثمن نتيجة نزوات وشهوات الصهر المبجل والفاسد والمعاقب جبران باسيل ، والاسوء من ذلك هو حشد الدبلوماسية اللبنانية اليوم بغية الدفاع عن باسيل بأمر من عون رئيس الجمهورية

‏ولقد دفع لبنان باهظا ثمن سلوك شبان صاعدين ومتسرعين حملوا بلادهم وطوائفهم ما يفوق قدرتها على الاحتمال ، وجبران باسيل واحد من هؤلاء ، وربما لن يكون الأخير لكن حزب الله يعول عليه كثيراً بعد انتهاء صلاحية عمه الجنرال عون .