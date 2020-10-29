في لبنان .. بورصة المواقف السياسية تقول : الزعماء لم يتعلموا من دروس الماضي

لا يتعلم ساسة الطبقة الحاكمة في لبنان من دروس الماضي القريب أو البعيد البتة ، مصالحهم ومصالح عوائلهم وبعض المقربين منهم أهم من البلد ومواطنيه ، ولا يستفزهم أي شيء ، ولا يمنعهم أي أمر عن ممارسة الأفعال الشائنة بحق لبنان

وفي إطار المشاورات أو لنقل المساومة في ملف تشكيل الحكومة العتيدة ، تعود أركان الطبقة السياسية على القول : هذا لكم وهذا لي ، وما هو لكم سيكون لي وما هو لي سيبقى لي ، وتلك معادلة ليست بالمعقدة إذ يبرع بها كل المتحالفين مع ميلشيا حزب الله

وتقول الأنباء الواردة من بيروت أن تسمية الوزراء الذين من المفترض أن يكونوا إختصاصيين في حكومة مصغرة ، أصبحت تسميات عابرة حتى لما جرى في فضيحة حكومة حسان دياب الذي كان خيار الثنائي الإيراني في لبنان إلى جانب تيار الرئيس ميشال عون

وفي طبيعة الخلطة السياسية التي تجري في مطبخ العهد بغية نضوج الحكومة ، تبرز للواجهة قضية تأخير التأليف قدر المستطاع كي تكون الأجواء مناسبة ، ليس لشعب لبنان المنكوب إقتصادياً وإجتماعياً ، بل مناسبة كماً وكيفاً مع أجندات عتاة الحكم الذين يتقنون لعبة التسويات بحسب هوى الإيراني

وحتى صفقة الرئيس ماكرون التي تضمنت في بعض بنودها نقاط رئيسة تشتمل على التدقيق المصرفي و المحاسبة الجدية للفاسدين ، وإخراج لبنان من أزماتها الراهنة ، فإن التعاطي الحكومي سيكون تحت سقف التراضي دون ملاحقة أي فاسد ، فكل زعيم سيحمي التابعين له في سوق نهب المال العام

كما تدور الدوائر على أخبار الإنسجام اللامتناهي بين قصر بعبدا وبيت الوسط ، برعاية العراب نبيه بري في عين التينة ، وعليه فإن حل أي معضلة حكومية سيكون ضمن معادلة الغالب والمغلوب ، والغالب هنا حتى لا يتوهم البعض هو حزب الله ، والمغلوب على أمره هو الشعب في لبنان ، الذي يعيش يوميات الإحتلال الإيراني بصفتها سلطة أمر واقع يسميها البعض بالعهد القوي وحكومة المهمة

وجديد الأحداث يعيد مجدداً رواية التأليف الهجين المستند على التجربة ، فربما يكون شخص الرئيس المكلف بحسب البعض مدعاة لقبول عربي وخليجي تحديداً ، ولكن ذلك مجرد تكهنات وأحلام وأوهام تبين للجميع أنها باطلة ، فلا السعودية ولا الإمارات تنظران اليوم للأشخاص في لبنان ، إنما النظرة تتركز على الأداء المتماهي مع إيران العدو الحقيقي للعرب واللبنانيين

وما كان حقاً للرئيس المكلف في التأليف بحسب دستور لبنان بات اليوم وجهة نظر يقررها هذا السياسي وذاك التيار ، على حساب السيادة الوطنية اللبنانية التي تم سجنها من سنوات في سجن حزب الله الكبير الذي يتسع لكل صوت يعارض إرهاب هذه الميلشيات المسلحة والخارجة عن القانون

وحتى البيان الوزاري الذي عكفوا على كتابته قبل إعلان الكابينة الحكومية سيكون نسخة طبق الأصل عن بيان حكومة دياب التي إستحقت وقتها إسم حكومة حزب الله ، وفي هذا إشارة بأن لبنان سيبقى على موعد الحل الحقيقي المتمثل بحسب الشارع المنتفض سحب سلاح حزب الله ، و إنهاء كل مظاهر التغول الإيراني في مختلف المؤسسات السيادية اللبنانية .