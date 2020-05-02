في لبنان .. حزب الله وقع إتفاقيات مع إسرائيل

يتمتع حاكم مصرف لبنان بحصانة شديدةً تمنع الضغط السياسي عنه ، وهذا الوضع حول لبنان إلى قناة إقتصادية بين الغرب ودول الشرق وعبر مصارفه يتم التبادل التجاري متمتعاً بالثقة.

وهذا الوضع دفع إلى مصارف لبنان الخاصة بالودائع العربية والمصارف بدورها إستثمرت الودائع بتنشيط السياحة والتجارة وفي إقراض الدولة لسد العجز في الموازنات والباقي تستثمره مع مصارف العالم بفوائد ، وهذا الوضع كله أعقب إستقلال لبنان عن فرنسا منتصف القرن الماضي.

وبسبب الحرب الأهلية في لبنان والخراب الذي تم فإن إعادة الإعمار تطلبت قروضا من المصارف الخارجية بفوائد معقولة ومن المصارف المحلية بفوائد فاحشة بنسبة وصلت إلى ١٧٪؜ أحياناً ، وهذه النسبة العالية جعلت المصارف تفضل إستثمار أموال الودائع في سندات الخزينة بنسبة ١٧٪؜ بدلًا من إقراض المواطنين وأصحاب الأعمال بفائدة ٥٪؜.

ولسد العجز في الموازنة يتوجب على الحكومة جباية الضرائب والرسوم الجمركية وهو ما تراجع كثيراً بفعل صعوبة التحصيل وتفاقم الرشوة للهرب من دفع الضرائب ومن وجود معابر حدودية لا تخضع للرقابة الجمركية في ظل الوجود السوري وفي ظل وجود ميلشيا حزب الله حيث هناك معابر حدودية يتم فيها تهريب البضاعة من الرسوم الجمركية وإزدادت حتى إلتهمت أكثر من نصف الرسوم المفترضة في لبنان ضريبياً.

والعجز تزايد من جهة وزادت معه الفوائد للمصارف الدولية والمحلية إلى درجة أن موارد الدولة بالكاد تستطيع دفع ٧٠٪؜ لا من أصل الدين بل من فوائده

وتوقفت كل المشاريع الإستثمارية في الكهرباء والنفايات وتدويرها فواجه لبنان مجاعة إقتصادية حرمته من الكهرباء التي إرتفعت كلفتها إستيراداً وإلى إنتشار النفايات في الطرقات بحيث لايوجد شركات لنقلها ولا وجود مناطق لترحيلها.

وفي السابق كان لبنان يستعين بالأشقاء العرب ومن الخليج العربي خاصة ومن البيوتات الفرنسية لسداد بعض الديون المستحقة في مواعيدها لتفادي الإفلاس وانهيار النظام المصرفي الأبرز في لبنان ودوره وإقتصاده .

وبدون لفٍ أو دوران ، الذي أوقع لبنان في أزمة هو تحول ميلشيا حزب الله من مشروع مقاومة إلى مشروع دولة مستقلة لها إتفاقيات حراسة للحدود مع اسرائيل وتفويض منها للسيطرة على حكومات لبنان ، هذه الدويلة لها علمها الخاص وجيشها وتتمول من مصادر خارجية كالمال الايراني الذي يدفع بالدولار النقدي رواتب لجنود الدولة الإيرانية ونفقاتهم.

وللميلشيا مصرف مركزي في بيروت وإسمه مصرف القرض الحسن ، وجميع الرواتب فيه تدفع بالدولار وهؤلاء المرتزقة الذين يودعون الدولار في المصرف المذكور ألا وهو القرض الحسن يقبضون بدلاً من الدولار الأمريكي ليرات لبنانية ، ومن زراعة وتهريب الحشيش عبر المعابر الحدودية الخاصة بحزب الله ومن مخبرين له في المطارات والموانئ ، ومن تهريب البضائع إلى الدول عبر المعابر الحدودية المخصصة للحزب وحده مقابل رسوم جمركية خاصة بحزب الله وأقل من رسوم الحكومة.

إستولى حزب الله على إقتصاد لبنان ، وأي مشروع يقام بموافقته وأي ترخيص يصدر بإرادته ، فحجب أرزاق بيوتات تجارية عريقة من الأرباح وأثار غضبها ، وأوقف الفرنسيون والغرب جملة عمليات إطفاء بعض الديون كما أوقفوا إعادة جدولة مواعيد الإستحقاق بإنتظار إصلاح إقتصادي لتحقيق موارد في المستقبل تكفي لسداد الديون ووقف العجز في الميزانية اللبنانية المعتمدة.

وقد باتت قضية حل دولة حزب الله أساساً للحل المصرفي الذي يمنع إنهيار البلد وإفلاسه ، وأضحى تجريد ميلشيا حزب الله من السلاح مطلباً ملحا من دول المنطقة لكي يتم تدارك العجز ويؤجل سداد الدين ، ففي لبنان يوجد جيشان وسلطتان ، وكل عمليات النأي بالنفس عن الصراع السوري مجرد أحاديث وهمية لاقيمة لها.

وتوقف لبنان عن دفع ديونه الخارجية ، وسقطت الليرة في معركة الدولار فأصبحت شوارع مزدحمة بتظاهرات الإحتجاج ومزدحمة أيضاً بالنفايات وصراخ الجائعين والعاطلين عن العمل ، إذ لاحل في لبنان بدون حل دولة حزب الله وهذا لن يتم بالرضى في وقت يهدد حزب الله بالاستيلاء العسكري على السلطة مباشرة في كل لبنان.

الحرب الاهلية في لبنان هي صورة المستقبل في الزمن المنظور حيث المسلمون والمسيحيون والدروز في معسكر واحد ضد حزب الله الذي يتمترس بالشيعة ، ومن مصرف لبنان إلى مصرف حزب الله قد تبدأ الحرب مدعومة دولياً ومصرفياً.