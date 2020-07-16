في لبنان.. سنوات من التحريض على السعودية والآن يتسولون على بابها

على مدى سنوات عدة مضت بقي العونيون كما ميلشيا حزب الله وجماعة بري يحرضون على المملكة العربية السعودية ، ويسكتون بل يغطون تطاول حسن نصرالله على الرياض و كذلك مشاركة عناصره بالعمليات الإرهابية ضد الأراضي السعودية سواء كان ذلك من اليمن عبر التنسيق مع الحوثي أو من العراق بالتعاون مع الحشد الشعبي الإرهابي.

واليوم يرسل عون ونصر الله وبري اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام في لبنان ليلتقي السفير السعودي في بيروت ويقول بعد ذلك أنهم ( أي جماعته ومرسلوه ) يعتبرون السعودية المفتاح للتعاطي مع الدول العربية وينظرون لها على أنها الشقيق الأكبر للعرب ، وينظم الأشعار في حبها ومدحها

وقبل أن يغازل عباس إبراهيم السعودية بطلب من ميشال عون و نبيه بري ونصر الله كما ذكرنا ، ليطلب من حليفه ومرسله الإرهابي حسن نصرالله وقف إرسال الإرهابيين إلى اليمن لقصف مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وغيرها من المناطق السعودية من هناك من صنعاء وصعدة ، وليضع حداً لتطاوله المستمر على المملكة ودول الخليج العربي

فلايمكن أن تقبل السعودية التسول و الإرهاب معاً ، يتسولون بوقاحة في اليرزة حيث دارة السفير السعودي ، ويدعمون الإرهاب بوقاحة أيضاً ، ‬⁩ولايعلمون أن السعوديين لايؤيدون أبداً تقديم مساعدات مالية خليجية في ظل وجود سلاح ميلشيا حزب الله و المنظومة السياسية الفاسدة في لبنان

فالإدارة السعودية الحالية بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، تتعامل مع الملف اللبناني بحذر شديد ، ومضى ذلك الزمن الذي تعطى فيها الأموال للبنان دون حسيب أو رقيب ، فالمساعدات يجب أن تصل لمستحقيها ولبنان غير مهيئ الآن لأن يستعيد سيادته ، ومصير أي دولار يدخل لبنان معروف ، وهو جيب حسن نصر الله وجماعة إيران ، وهذا أمر تعرفه السعودية وتدركه أكثر من غيرها

‏وهل كانوا بحاجة لكل هذه السنوات من العزلة السياسية والحصار الإقتصادي والإنهيار المالي والدمار المؤسساتي والهجرة الشبابية في لبنان ليقروا وهم صاغرون بأن المملكة العربية السعودية هي مفتاح العلاقة بالدول العربية ؟ من المؤكد أن صياحهم كما نواحهم على باب السفير ليس مفتاحاً للحل ، فشرط الحل معروف كذلك وهو ترجمة تلك التصريحات سياسياً ودستورياً من خلال نزع سلاح حزب الله .