قرار استراليا يصيب حزب الله في مقتل.. ما سبب ذلك؟

لم تكن قرارات الحكومة الأسترالية سهلة على ميليشيا حزب الله الإيرانية في لبنان، لأن استراليا لطالما شكلت للحزب الله بلداً مهماً يأتي منه التمويل، وتتم فيه عمليات غسيل الأموال لصالح الميليشيات، والتفاصيل المتعلقة بطبيعة القرار، تحدثت عنها وزير الداخلية الاسترالية بكثير من الشرح، حين وعدت بإتخاذ قرارات غير مسبوقة، ستقضي فيها على كل مكامن الخلل التي سهلت لحزب الله التواجد في هذه الدولة بل قل هذه القارة.

وقرار أستراليا الذي صنّفت فيه حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية هو خطوة تهدف إلى توسيع نطاق العقوبات على الجناح العسكري والسياسي ومؤسساته المدنية، وهذه الخطوة الأسترالية ينظر إليها على أنها خطوة ايجابية لخلاص لبنان من الميليشيا التي تحتكر قرار السلم والحرب، وتتسبب هذه الميليشيا كذلك بعزلة لبنان عن العالم وقطع أوصاله.

فأزمات لبنان المتلاحقة لا تتعلق بالإستغناء عن خدمات وزير صرح بدعم الإرهاب ولا باعتذار من هذه الدولة أو تلك، بل بانعدام وجود دولة حقيقية ترعى وتحكم وبسيطرة كاملة من ميليشيا، وهذه الميليشيات ذات مشروع عقائدي يناقض تاريخ لبنان وثقافته ودستوره وحضوره، والأخطر هو ذلك التواطؤ المريب من أهل الحكم في تشجيع غير مسبوق لنسف هوية لبنان يوماً بعد يوم.

ويتساءل البعض: لماذا لا ينتفض الناس بعد وصول الدولار الى ٢٤ الف ليرة؟ والجواب بسيط جداً ، لأنهم لم يحددّوا في عقولهم من هي السلطة المسؤولة عن ازمتهم ،وعن ما وصل إليه حالهم. وعندما يكتشف الناس، لا يجرؤون على التظاهر في الشارع ضد حزب الله و ايران، اللهم الاّ أقليّةً شجاعة، رضيت تلك الأقلية بالمواجهة و قررت عدم ترك الحزب وإيران من دون محاسبة، وهذا الأمر معروف.

واتهام من يعارض الاحتلال الايراني في لبنان بأنه يخدم مصالح اسرائيل، تمهيد و تهديد بالقتل العلني، فإفتتاحيّة الأخبار بقناة الميليشيات بمثابة إخبار للنيابة العامة، فوزير لا يستقيل بأمر من حزب الله وحكومة لا تجتمع بأمر من حزب الله وتحقيق المرفأ لا ينتج بأمر من حزب الله وتردّي علاقات مع العرب بأمر من حزب الله وانهيار مصرفي ومالي واجتماعي تحت اعين حزب الله وبسبب سياسته.

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المعادلة أصبحت واضحة، اما لبنان او حزب الله، فقد اخافت الوحدة الداخلية التي تحققت على أثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حزب الله وعمل و نجح في تفكيكها، ورفع الاحتلال الايراني لن يكون إلا بإعادة تكوين الوحدة الداخليّة مجدداً، فهذا تحدٍ ساهم في انجازه الكثير من العوامل، والكلام عن استراتيجيّة دفاعيّة خارج القرار ١٧٠١ مرفوض، لأن الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً لطائفة او حزب او منطقة و لا يخضع لتسوية بين الدولة و اي طرف آخر ، فوحده الجيش مسؤول عن امن لبنان و الحفاظ على حدوده .