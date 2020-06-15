قطار التغيير في لبنان إنطلق

الشيء الذي يجب أن يعرفه العهد العوني وأركانه وحلفائه ومن ورائه ميلشيا حزب الله الإرهابية وإيران أن قطار التغيير الجذري في لبنان إنطلق من محطته ، ولن يتوقف ولن يقدر أحد على إيقافه لأن الشعب في لبنان جاع ، والسبب في تجويعه معروف ، إنه تحالف الشر الذي يحكم البلد بالسرقة ونهب المال العام وتبذير موارد لبنان ومدخراته على مشاريع فارسية توسعية دخيلة.

ومحاولات الطبقة الحاكمة وضع مساحيق التجميل السياسية منها والإقتصادية باءت وتبوء بالفشل مرة تلو الأخرى ، فلا حكومة الميلشيات برئاسة المدعو حسان دياب كسبت ثقة المجتمع الدولي أو العربي ، ولا حتى ثقة المواطن اللبناني الذي يعتبر هذه الحكومة حكومة للون واحد ، وعصابة فاسدة لاقيمة لها داخل لبنان ولا خارجه.

والأهم في المسألة هو تجدد الحراك الشعبي بزخم غير مسبوق ، هذا الزخم جعل أطراف السلطة تتخاصم فيما بينها ، وتكشف أوراقها التي حاولت إخفائها ، لأنها أوراق سوداء في مخيلة أي لبناني أو عربي أو غربي ، وأكثر من ذلك عمق الأزمة الإقتصادية المستعصية على جميع الحلول الترقيعية ، ورفض الخليج العربي دولاً وشعوباً مد يد العون لعهد فاشل وحكومة مسيرة من قبل حارة حريك وحسن نصر الله تحديداً ومن خلفه إيران.

ومع إقتراب تطبيق قانون قيصر بنسخته الأمريكية وأثره السوري يقع لبنان مجدداً ضحية تصرفات عبثية وإرهابية لميليشيا مسلحة تؤمن بالإرهاب وتطبق العنف وتميل للزج بنفسها في أتون صراع سوري سوري وعراقي عراقي ويمني يمني ، فضلاً عن تجارات أخرى مشبوهة للمخدرات والحشيش و التهرب الضريبي في دول غربية ولاتينية.

والخناق ضاق ويضيق على ولي نعمة هذه الجماعة الإرهابية ، ألا وهو النظام الإيراني المحاصر والمنبوذ ، فكيف سيكون الحال مع مرتزقة في لبنان ، مطلوب منهم اليوم وقبل كل شيء تسليم السلاح غير الشرعي بأمر من الثوار ، الثوار الذين لهم مطالب محقة يؤيدهم بها كل العالم ، وقريباً جداً سنرى نتائج إيجابية وعملية لمطالب الشارع تفضي بالنهاية لسوق كل من تلطخت يده بقتل الناس وسرقة المال العام نحو المحاكم.

ونصر الله الذي إعتقد وظن فيما مضى أن دم رفيق الحريري ورفاقه الذي سفكه لن يكون له ثأر بعد أن تخلى سعد الحريري عن القضية ، عليه أن يعلم بأن دماء الشهيد الكبير كانت ثمناً باهظاً لإخراج النظام السوري من لبنان وأما الآن وغداً ستلاحق نصر الله والقتلة الذين معه حتى يخرجوا بشكل تام من الحياة السياسية نحو قفص المحاسبة والإتهام محلياً وعالمياً ، وإذا كان نصر الله يستمع للنصيحة وأجزم بأنه لا يستمع فمن الضروري تذكيره بأن تدميره لنفسه هو السبيل الوحيد الذي نراه اليوم واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار .