‏القول بأن ثورة لبنان لم تنتهي وستكون قريباً وبالاً على المنظومة السياسية الفاسدة هناك قولٌ مفعمٌ بالتفاؤل ومنطقيٌ جداً إذا فكرنا بحال العهد العوني الفاشل الذي يتعامل مع كل شيء بردات فعل مضطربة وغير مدروسة وأقرب ما تكون بالإرتجال المفضي إلى الهلاك في نهاية المطاف السياسي والحكومي لجنرال هارب إرتضى لنفسه أن يكون أجيراً عند أجير إيران في لبنان حسن نصرالله.

والحقيقة غير المحزنة عن أكذوبة المقاومة التي يدعيها عناصر ميلشيا حزب الله جعلتهم عراةً مفضوحين أمام العرب والعالم كله ، لأنهم لم يخيبوا الأمال لدى جمهورهم الشيعي فقط ، بل إنحرفوا كل الإنحراف عن علة وجودهم وخانوا علناً كل شعاراتهم ليصبحوا تجار مخدرات وقطاع طريق و سارقين محترفين لكل ليرة في الخزينة اللبنانية إضافة لكونهم بالأساس قتلة مأجورين بأبخس الأثمان لدى الحرس الثوري الإيراني.

ومع أن البعض يقول بأن خطة المجرمين قد نجحت في لبنان حين قتلوا كل شخصية حرة وقوية وقادرة على مواجهتهم بمبادئها التي لا تتزحزح ، إلا أنهم في نفس الوقت قتلوا أي فرصة تسمح لأي مواطن لبناني بالتفكير ولو للحظة بالعفو عنهم جميعاً ، فواحداً تلو الآخر يستحقون العقاب لأنهم أوصلوا لبنان اليوم إلى المشروع الذي يشبههم ، مشروع الدمار والخراب وتهريب الأموال إلى الخارج.

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وقد نفقد الأمل أحياناً كعرب ببيروت العاصمة العربية المنحرفة عن مسارها نتيجة ممارسات هؤلاء المستأجرين من قبل نظام الولي الفقيه ، لكننا لن نيأس عن إستشراف مستقبل أفضل لبلد أجمل مافيه هو إصرار الشعب الحي على إحياء الدولة ، الدولة التي تضمن له حياة كريمة وتجعله محترماً بين جيرانه وإخوانه العرب.

وبحق أقول : كان الله بعونكم أيها اللبنانيون ، صغاراً كنتم أم كباراً ، رجالاً كنتم أم نساءً ، لأنكم تواجهون سلطة فاسدة بجدارة ، ‏فيها الرئيس يستقبل ابنته في بعبدا وكأنها حررت القدس ، ورئيس الحكومة صبي باسيل ومحدث النعمة يستقبل زوجته ورفيقاتها في السراي الحكومي تحت شعار العمل من أجل لبنان ، ولبنان لو قدر له أن ينطق لقال لهم : إرحلوا وأتركوني.