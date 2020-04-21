كورونا المستبد يلتقي كورونا المستجد

لم يتوقف خلال الأيام المنصرمة هجوم وسائل الإعلام الروسية على النظام السوري ، وتركز الهجوم بشكل مباشر على بشار الأسد شخصياً بإعتباره المتهم الأول بالفساد والضعف وإنعدام الشعبية ، وسرقة أموال السوريين ونهب ثرواتهم والعبث بمقدراتهم ، وخلق شبكة فاسدين من حوله تدير البلاد وتسوم العباد سوء العذاب بما يخص الخدمات غير المتوفرة أصلاً

وكل تلك الإتهامات ليست بجديدة على كل متتبع للشأن السوري ، فالجميع يعلم أن هذا النظام يخفي وراء قضبانه مئات آلاف السوريين بين معتقل ومتوفى ، ولن يصعب عليه إخفاء ثروات البلد ، وتدمير مؤسسات الدولة بعد أن سلمها للمحتل الروسي والإيراني وإستجلب كل شذاذ الآفاق والأخلاق لحمايته من شعبه الذي يرفضه

والمشهد إذا تتعدد فصوله يأخذنا إلى حرص ملالي طهران على بشار الأسد وفي مقدمة الحريصين خامنئي مرشد الإرهاب الأكبر في العالم ، ومبعث الحرص هذا البعد التوسعي الذي لاتزال تحلم به إيران من خلال السيطرة التامة على سوريا ، وتطويع شعبها بالحديد والنار لإرادة الولي الفقيه الذي يعتبر نفسه ولي أمر الناس والحاكم بأمر الله

وزيارة وزير خارجية إيران الفاشل جواد ظريف إلى دمشق ولقاءه ببشار الأسد أكبر برهان ودليل على أن طهران إختارت المواجهة الآن مع روسيا ، وإعلان الوصاية على الأسد وقطع الطريق على أي مخطط روسي ينتهي بإستبدال الأسد أو تغيير بنية نظامه ، لأن الروس جادون لربما بقطف ثمار مقتل قاسم سليماني مطلع هذه السنة ، وتعبئة هذا الفراغ بهيمنة روسية على كل شيء.

ويعدُ ظريف من أشد أركان النظام الإيراني المؤيدين لفكرة إعادة تأهيل الأسد ونظامه في كل مرحلة ، وهو أيضاً مسرورٌ لأنه بات معتمداً للملف في طهران نتيجة موت سليماني ، وعليه فإن المعادلة القائمة الآن في سوريا المدمرة تذهب نحو صراع خفي وعبث دائم لأن الإيرانيين لطالما قالوا : إن موسكو تتحالف مع إسرائيل في سوريا وتغطي هجمات جيشها على مواقع الحرس الثوري والميليشيات

ووصل ظريف إلى دمشق وسط إجراءات سلامة إستثنائية تجنباً لانتقال عدوى فيروس كورونا في زيارة تستمر يوماً واحداً لمناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة والتقدم الميداني في سوريا ، وكانت الزيارة مقررة في آذار مارس وألغيت بسبب كورونا حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية التي كانت قد أكدت أن زيارات ظريف الخارجية ستقتصر على الرحلات المصيرية والمهمة وإلتقى ظريف خلال زيارته نظيره وليد المعلم وكشفت مصادر دبلوماسية أن الزيارة تهدف لإيصال رسالة للنظام السوري بأن طهران لن تتخلى عنه .