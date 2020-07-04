لا مستقبل للبنان بوجود هؤلاء

دعونا نتكلم بصراحة متناهية عن لبنان ، ونسأل : لماذا كثرة الكلام وإضاعة البوصلة في بلد منكوب بكل المقاييس ؟ لأن المنطق يقول: لا مستقبل للبنان‬⁩ بوجود مشروع ⁧‫ميلشيا حزب الله‬⁩ العبثي ورئاسة ميشال ⁧‫عون الفاشلة ‬⁩، وأطماع جبران ⁧‫باسيل المدمرة‬⁩ ، والمنطق أيضاً يحدثنا أن الجوع في لبنان أصبح سياسة يعتمدها العهد الحالي بأمر من إيران نفسها.

ولن أحتاج كعربي وكسوري تحديداً لدليل أو حجة حين أُدخل نفسي في جدل سياسي تفصيلي حول آراء مختلفة بشأن سياسة رفيق الحريري رحمه الله على سبيل المثال ، إذا ما فكرت بمقارنة تلك السياسة مع الأحوال اليوم في لبنان ، ولكنني أتذكر بيوم من الأيام أنه كان هناك رئيس حكومة لبناني قوي ورجل دولة لن يتكرر ، ولعل ذلك هو السبب الأهم الذي يقف خلف عملية إغتياله من قبل فريق إيران.

‏وإذا كانت التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى بعبدا قد إنتهت كما يقول الوزير السابق جبران باسيل ، فهذا يعني أن مفاعيل هذه التسوية يجب أن تنتهي بدءً بإنتخاب عون ومروراً بإنتخاب مجلس النواب الحالي وإنتهاء بالحكومة ، والإعتراف بسقوط التسوية يتطلب إسقاطاً لمفاعيلها السياسية في كل المجالات ، وعليه فإنه لامستقبل مشرق ينتظر لبنان إذا بقي هؤلاء الأشخاص ينفذون أجندة إيرانية خبيثة.

‏ومع أن موقع لبنان الجيوسياسي ثابت وغير قابل لإعادة التحديد مهما حاول العهد العوني وحزب الله وحلفائهم ، وأن موقع لبنان في قلب العالم العربي لا في صف المشروع الإيراني ، إلا أن الممارسات السياسية كما الدبلوماسية لميشيل عون وجبران باسيل ونبيه بري وحسن نصر الله دمرت بشكل حقيقي موقع بيروت كهمزة وصل بين الشرق والغرب ، فالشرعية الدولية لأي حكومة تُكتسب عبر قنوات الأداء والتعاطي مع ذلك الأداء ، وهذا مفقود بل مستحيل في لبنان.

والمجتمع الدولي لاينظر إلى الدول المارقة والفاشلة والمعزولة بالعقوبات والحصار كدول مستقرة يمكن التعاون معها ، بل يتركها لمصيرها المحتوم ، وأسلوبها الرديء والكفيل بإسقاط الأنظمة داخلها ، وإيران خامنئي شر مثال على تلك الدول ، وأُلحِق بها لبنان لأن سيادته معدومة ، وأرضها مستباحة ، ومؤسساته الدستورية محتلة.

وتلك الطغمة الحاكمة اليوم في لبنان تدرك ذلك الموقف ، لكنها في الوقت ذاته تستمر في السير ضمن طريق مليء بالمصائب التي لاتتلاقى أبداً مع مصالح الشعب اللبناني ، ولهذا أصبح هؤلاء المذكورن عقبة كبرى في سبيل إيجاد أي حلول جدية للبنان وهم جزء أصيل من المشكلة الراهنة إن لم يكونوا أصل المشكلة ذاتها.