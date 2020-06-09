لبنان الجديد والسيادة المفقودة

‏أحداث السبت التي شهدتها بيروت قبل أيام أكدت بأنه ليس هناك رئيس للجمهورية ولا رئيسٌ للحكومة في ⁧‫لبنان‬⁩ ، بل هناك صور معلّقة على جدران مؤسسات الدولة ، بغية تزيين السيادة المفقودة التي تم سجنها في ضاحية بيروت الجنوبية على يد عناصر حزب الله ، والميلشيات المسلحة التابعة لنبيه بري.

وبكل أسف يدرك العقلاء اليوم أن لبنان بحاجة الى رجال دولة حقيقين وليس مأمورين من السفارة الإيرانية و كرازيات سلطة ينفذون ما يمليه عليهم حسن نصر الله زعيم الجماعة الإرهابية في لبنان ، والحاكم الفعلي المطلع على كل صغيرة وكبيرة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب

وحين تمسي العاصمة على إشتباكات مسلحة وسب طائفي مقيت من قبل عناصر أمل وحزب الله ورئيس الحكومة المحكومة بأمر حارة حريك كما ساكن بعبدا الرئيس عون يصمتات صمت أهل القبور ، ويستنكران ما جرى بلغة العموم وبيانات خجولة دون أي ممارسة حقيقية لبنود الدستور الذي يحرم هذا الإنسياق نحو حرب أهلية جديدة يسعى لها رجالات إيران في لبنان

‏وإذا كان أعضاء نادي ولاية الفقيه في بلاد الأرز لا يفهمون اللبنانيين الذين يقولون أن هناك فساداً عريضاً ودماراً وشيكاً ، وهناك معابر غير شرعية بين ⁧‫سوريا‬⁩ و ⁧‫لبنان‬⁩ لأنهم يعتبرون لبنان جزءً من ولاية الفقيه الممتدة الآن بحسب زعمهم من لبنان إلى اليمن ، و يسعون لتدمير كل تلك البلدان فعلي المواطنين جميعاً أن يهبوا من أجل الإستقلال الحقيقي للبنان الجديد

وكما يقول بعض اللبنانيين حين يتندرون : ‏إن من ينتظر من حكام لبنان‬⁩ الحاليين إلغاء الطائفية‬⁩ كمن ينتظر من مطاعم ماكدونالدز أن الملوخية كوجبة جديدة ، وبالفعل ساسة لبنان والطبقة الحاكمة مدمنون على عقار الطائفية و يحبون أن يبقى الوطن حبيس أجندتهم ومشاريعهم الضيقة التي تخدم جيوبهم فقط

‏والإحتلال كما القمع المسلح يقضيان على الديمقراطية ، وبتجويع الناس ليطالبوا بالرغيف بدل المطالبة بالحرية والسيادة يريد حزب الله أن يعبد بقية الطريق نحو إسقاط لبنان من المعادلات العربية والعالمية ، وقد ينجح الإحتلال والقمع المسلح في التسلّط على حياة البشر بلبنان ، لكن لن ينتهي الحراك المتمثل بثورات مطلبية ، وبثورات تحررية تسقط المنظومة الحاكمة بإسمه وتسقط معها المحتل الإيراني وسلاحه الموجود في كل شارع وبيد زعران حزب الله وأمل ، إنها قاعدة التاريخ الدائمة لمن يريد العبرة