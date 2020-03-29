لبنان .. الدولة النائحة في مواجهة الجائحة

مع أن العالم كله يعاني من آثار فيروس كورونا الإقتصادية والإجتماعية كما الصحية إلا أن الوجع في لبنان أشد وأعظم بكثير من معاناة كثير من البلدان ، فالدولة منهارة أومُعارة لإيران حتى إشعار آخر ، ورئيس العهد الفاشل ميشيل عون يغط في سبات عميق داخل جدران بعبدا ليصل شخيره وشهيقه وزفيره إلى حدود قبرص

ويمتهن مناصروه ومؤيدوه – والحديث هنا عن عون طبعاً – أساليب جديدة من النياح والصياح وإستجداء الأشقاء العرب كي يساعدوهم مع تفشي الوباء في مختلف المدن والبلدات اللبنانية ، وآخرهم كان وئام وهاب الظاهرة الصوتية العصية على السكوت لأنه وجه بليد من وجوه محور المقاومة الكاذبة

وبنظرة سريعة نكتشف أن لبنان الذي يطلب العهد فيه المساعدة من العرب لم يوفر لحظة مفصلية خلال السنوات المنصرمة للإساءة للأمن القومي العربي إلا وفعل فيها الأفاعيل ، فمن تحريض زعيم ميلشيا حزب الله الإرهابية حسن نصر الله على السعودية والإمارات ودول عربية أخرى ، إلى تدخل مرتزقته بأمر من إيران في سوريا عسكرياً مروراً بدعم الإنقلابين الحوثيين في اليمن وليس إنتهاءً بعمل الميلشيا الإرهابي في العراق

ودون حياء أو خجل يظن أركان العهد وتلاميذ حسن نصر الله أن ذاكرتنا كذاكرة السمك كي ننسى سريعاً ، وأن فيروس كورونا كفيل بمحو جرائم مافيا إيرانية مسلحة جعلت من لبنان حقل تجارب لكل مشاريع الحرس الثوري الإرهابي ومن المواطن اللبناني كبش فداء كرموز لعيون خامنئي

وبالمباشر – كما يقول اللبنانيون – علينا أن نتوقف عند يوميات الفيروس في لبنان لنرى بأم العين عجزاً كاملاً في ميزانية الصحة وصرفاً دائماً في ميزانية قصر بعبدا ، فميشال عون بصفته رئيساً للبلاد يكلف خزينة الدولة يومياً مايقارب 90 ألف دولار بحسب دراسة حديثة لمركز أبحاث إقتصادي سويسري يسمى SOJA

وماهية الهدر والفساد والمحسوبية التي تغلف عهد عون والمحيطين به تعتبر في لبنان موازنة مستقلة يتم نهبها وسلبها من أرزاق اللبنانين لأن الرجل مهووس بالسلطة ولايشبع من تفاصيل الترف والبذخ ، ويجتهد بشكل سلبي بغية المتعة والتلذذ بما طاب طعمه على الرغم من تسجيل 60%من اللبنانين تحت خط الفقر بحسب إحصائية أخيرة لمنظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة .