لبنان.. الدولة معطلة أم في عطلة مفتوحة؟

لا تقوم الطبقة الحاكمة في لبنان بأدنى إلتزام من إلتزاماتها تجاه الشعب، وعلى هذا الأساس فإن البلد معطل، فالمشكلة ليست فقط إقتصادية أو سياسية، إنما هي نهج حكم تعود على هذا النسق المخيف غير المفيد للناس، فرئيس الجمهورية يعتبر نفسه فوق المحاسبة، و ينظر إلى جميع من زاوية القبول بصهره جبران باسيل خلفاً له أم لا، وعلى هذا النحو يقرر الرجل تعامله مع الشعب اللبناني على مبدأ خصم ومؤيد، وقريباً من هذا وذلك، يصر ميشال عون على أخذ لبنان نحو جهنم بكل تفاصيلها، فهو يريد مصادرة الحكومة ورئيس الحكومة، ويريد للطوائف أن تخضع له، حتى يحقق كذبة العهد القوي.

ولا يتخلى ميشال عون عن تحالفه مع ميليشيا حزب الله، بل يراها طوق نجاة له عند اللزوم، و يحسم أمره في كل المسائل على ضوء جديد الأوامر القادمة من الضاحية الجنوبية، فحيناً يحاول تعطيل عمل القضاء لأن نصر الله هاجم القضاء، وحيناً آخر يريد إستيراد نفط إيران لأن نصر الله تحدث عن ذلك، و بين هذا و ذلك يضيع لبنان الدولة و يصبح في مهب النسيان.

ولا إستغراب من إتصال جبران باسيل كرئيس تيار مسيحي بوزير خارجية ايران للبحث بتشكيل الحكومة إنما الغرابة ممن يستغرب هذا السلوك، فهذه الجماعة خرجت منذ ٦شباط ٢٠٠٦ عن ثقافة القضية اللبنانية، ومن يلتحق مثل باسيل وعون بالثلاثي خامنئي واسد ونصرالله لا يمثل المسيحيين في لبنان ولا يشبههم ولن يكون من عدادهم، وهم في التيار الوطني العوني الحر غير أحرار لأن سيدهم هو الولي الفقيه.

‏المؤامرات لم تتوقف على لبنان والمتآمر في الداخل أخطر من المحتل، واذا كان المخطط يستفيد من عامل الوقت ، بحيث يضاعف منسوب الضغط في كل الإتجاهات على الناس فإنه مخطئ، فمن مأكل ومشرب ودواء وتنقلات، تعويلًا من ذلك المخطط ومن يخطط له على يأس الناس ودفعهم للهجرة الى بلاد الله الواسعة واستبدال الهوية والشعب، يصبح المخطط واضحاً في إستهداف شعب لبنان، ويصبح لبنان في فوهة مدفع الإحتمالات والسيناريو الواضح في معالمه، والقائم على أسس الإحتكار لهذا البلد كي يبقى حبيس المصالح الإيرانية السيئة، و مصير شعبه رهن لمقايضات إيران.

والتحرك العاجل المطلوب هو ليس تحركاً معيشياً بقدر ما هو تحرك سيادي لإنقاذ بلد بأكمله، و التحرك السيادي يجب أن يكون عبر خطوات مدروسة للغاية كي يحقق المطلوب منه في المدى القصير، وإستعادة لبنان من براثن المحتل الفارسي، أمر يحتم على كل لبناني فهم ماهية التعطيل الحاصل للبلد، فحزب الله أدخل لبنان في متاهة سلاحه غير الشرعي، وكل ما سوى ذلك تفاصيل صغيرة .