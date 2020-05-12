لبنان .. الفساد والمحسوبيات وهروب رؤس الأموال

تهريب المازوت والطحين من لبنان إلى سوريا مستمر عبر منافذ غير شرعية تسيطر عليها ميلشيات حزب الله.

وخلال الأيام المنصرمة هزت فضيحتان مدويتان لبنان من شماله إلى جنوبه ، وتتعلقان بتهريب كميات كبيرة من مادة المازوت مدعوم الثمن إلى سوريا ، والثانية هي تهريب الطحين اللبناني المدعوم كذلك إلى سوريا ، وأصابع الإتهام توجهت إلى العهد الفاشل الذي يغطي أعمال حزب الله الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه.

وحليف حزب الله التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الفساد كون عدم مشاركتهم المباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون مادياً ، سيما وأن الأرقام الربحية المرتبطة بمثل هكذا تجارة غير مشروعة تصل يومياً إلى ملايين الدولارات ، وطبيعة الصراع على المغانم في بلد مثل لبنان تحتم علينا السؤال الذي لامفر منه : إلى متى ستبقى هذه السلطة الفاسدة تقود البلاد وتدمر حياة العباد.

والتهريب الذي يديره الحزب الإرهابي هو كالتهرب الذي يحدثنا عنه أطراف السلطة بلبنان من المسؤولية ، كون الشراكة في أذية الناس تعددت أشكالها وأصبحت منهج العهد وطريقة أداء حكومي وما فعله القائمون على بلدية الحدث مؤخراً هو شر دليل على دمار هذا البلد و سقوطه في قاع الضياع دون قرار ، لأن المسؤولين باتوا يتلذذون بإذلال الناس.

ومهما تحدثنا عن فساد هذه السلطة وتدميرها لواقع مؤسسات لبنان فإن المواطن يعرف أكثر منا ولكن من الطبيعي القول بأن المجتمع الدولي لن يمارس طويلاً دور المتفرج على سقوط لبنان في أتون المخطط الإيراني الخبيث بشكل كامل ، لأن معطيات الأمور وإرهاصات المستقبل تفيد بحتمية التغيير الحاصل في المواقف العالمية والإقليمية ومسلسل الرضوخ الإيراني في العراق عبر الموافقة على تعيين الكاظمي رئيس حكومة ربما يتكرر في لبنان.

ومؤشرات الإقتصاد كما السياسة تتحدث عن مرحلة مقبلة أكثر سوداوية ، لأن معدلات البطالة لاحدود لها ، وإنهيار الليرة مستمر ، والعمل المصرفي بات أسير خطة حسان دياب الكارثية ، وتقلبات قصر بعبدا المزاجية ، والعصيان المدني ربما يتطور ليصل إلى حدود الذروة ضمن هبة شعبية جديدة وقوية وتشمل كل المناطق اللبنانية ، ووضع الصندوق الدولي شروطاً إضافية يزيد من إمكانية إنعدام المساعدة في الوقت الحالي.

وقسم كبير من الأموال والسيولة ذهبت دون رجعة من أيادي الناس ، والشق الاجتماعي في المسألة معقد جداً ، كون العوائل لاتجد ما تأكله ، والطريقة الوحيدة لمد الطبقات الفقيرة بالسيولة غير موجودة ، وبخلاف الكلام المعسول غير المنطقي الذي يطلقه البعض في العهد والحكومة فإن سياسة مسكنات الألم الإقتصادي الموضعية باتت غير فعالة و زيادة الفقر في تبشر بأيام سوداء.