لبنان بلا مساعدات .. والكونغرس بالمرصاد لمليشيا حزب الله

كشفُ بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن مشروع قرار جديد يعده الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي بغية فرض عقوبات ضد روسيا والصين وإيران جعل لبنان في عين العاصفة مجدداً ، حيث أكد المشرع الأمريكي غريغ ستيوب بأن مشروع القرار المزمع التصويت عليه سيتضمن وقف المساعدات الأمريكية إلى دول في الشرق الأوسط لاسيما لبنان الذي وضع ملفه على طاولة إدارة ترمب خلال الفترة المتبقية له من دورته الرئاسية الحالية.

وأمريكا بشكل عام تنظر اليوم إلى بيروت على أنها معقلٌ رئيسي لحزب الله ، وأن العهد العوني الفاشل لايحظى بأي مصداقية ، ولايوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان مساعدة دافعي الضرائب في مختلف دول العالم لأن ميلشيا حزب الله الإيرانية تسيطر بشكل منهجي على البلاد وتحكم بعبدا والسراي الحكومي بسلاح غير شرعي.

وقضية المساعدات التي تتدفق إلى لبنان ينظر إليها الآن داخل واشنطن بأنها دعمٌ إضافي لخزينة حسن نصر الله ، وماكان سابقاً يأتي في إطار معادلة إستخدام الدولارات الخاصة بدافعي الضرائب الأمريكيين لمواجهة حزب الله أمرٌ لم يعد يصدق أو ينطلي على صانع القرار في البيت الأبيض ، والأموال التي تنفق بطرق تؤدي إلى نتائج عكسية هي مساعدات في نهاية المطاف ينهبها عناصر حزب الله.

والخطة الأمريكية كما الخطوات الترامبية التي تحتوي على أشد العقوبات ضد إيران تاريخياً تقتضي محاصرة حزب الله وخنق إقتصادياته المتنوعة وإجباره على الإستسلام وتسليم السلاح ، وستُمنع الإدارة الأمريكية الحالية وغيرها من رفع العقوبات دون الحصول أولاً على موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجتمعين ، أي أن أمد الحرب الأمريكية المعلنة على إيران وأذرعها الإرهابية وفي مقدمتها حزب الله مستمرة.

كما أن تلك الحرب ستتخذ خطوة غير مسبوقة لمعاقبة الميليشيا الإيرانية في لبنان من خلال لبننة قانون قيصر الخاص بمعاقبة النظام السوري ، فأي فصيل مسلح تابع إيران كحزب الله شارك ويشارك في الحرب السورية سيدفع وحلفائه الثمن الباهض على مشاركته وسفكه لدماء الأبرياء ، وبالتالي المسؤولية الحكومية والسياسية الملقاة على عاتق الرئيس ميشال عون وحسان دياب ليست من الآن فصاعد عبارة عن نصائح أمريكية لطيفة بل ضربات دبلوماسية و إقتصادية عنيفة ستجعل من حزب الله وأعوانه العونيين ذكرى سيئة يهرب الكثير من ذكرها.