لبنان بين أكثرية الميليشيات وتشذيب الإعلام

‏بصراحة عندما يتحول حسين الحاج حسن عضو ميليشيا وعبد الهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان الى آباء الاعلام اللبناني والى مشرفين عليه وموجهين له وضباط ايقاع لعمله فعلى هذا الإعلام السلام

وعلى الحريات والتطور والديمقراطية والفكر والحضارة والثقافة كل رحمات الله والعوض بسلامة الجميع ، فهذه الخشب المسندة التي تتماهى مع أجندة المشروع الفارسي في لبنان والمنطقة ، تريد رسم خريطة إعلامية تناسب ذوق الخرس الثوري الإرهابي

وحين يعلق لبناني ساخراً من ذلك بقوله : لماذا الاستغراب من ذلك ؟ لقد أصبح وزير خارجية لبنان ذات جبران باسيل ، بعد كان في لبنان أقوى شخصيات الدبلوماسية العربية كشارل مالك و فؤاد بطرس

و العونيون اليوم يطالبون بـ ميشال ألفتريادس صاحب ملهى الميوزيك أن يكون وزير للثقافة بعد كان الوزير غسان سلامة في يوم من الأيام بذاك المنصب ، ولا جرم أن الاعلام الذي ينشدونه للحضيض بعد ان تولى امره هكذا شخصيات عفنة

‏ولعل الطرح المنقول والمؤكد على لسان حسن نصرالله زعيم ميلشيا حزب الله بحكومة لبنانية من عشرين وزير ، لا ثلث معطل بها للرئيس ميشال عون وفريقه ، بل الأكثرية لفريق ميلشيا حزب الله والمشروع الايراني ، هو طرح يتلاقى مع تفصيل إعلام جديد على مقاس ولي طهران الفقيه خامنئي

‏وفي التاريخ نجد في حرب تموز عام ٢٠٠٦ حين طالب حزب الله حكومة فؤاد السنيورة حتى الإستجداء تدويل قواعد الاشتباك مع اسرائيل فكان الـ ١٧٠١ ، فلهذا لا يمنع أبداً مطلب الأحرار بتدويل قضيّة المرفأ بل لا يحق لأحد منعهم ، فهذا هو الصح

‏وقد تتركّز حملة قديمة جديدة تهدف الى إقناع المسيحين ان الطائف و رفيق الحريري و السنّة في لبنان و المنطقة خطر على وجودهم ، وقد نجح مرحليّاً الزاعمون لتلك الحملة في ايقافها مع اغتيال الرئيس الشهيد

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لكن معالجة آثار هذا الإفك السياسي الخطير مسؤولية مشتركة ، فعلى الجانب السنّي التمسك بالدستور و حصرية السلاح بيد الدولة ، وعلى الجانب المسيحي مواجهة الرئيس ميشال عون كونه يمثل الخطر الأكبر المتمثل بتوفير الغطاء المسيحي لحزب الله

‏وحتى قبول الجيش اللبناني هبة بقيمة ٦٠ الف دولار مؤلفة من ٢٠٠٠ كرتونة غذاء لعائلات الجنود قدّمتها السفارة الفرنسية في لبنان أمر يعتبر فضيحة كبرى في بلدٌ دمره ميشيل عون كرمى لميليشيا إيران في لبنان

وقد تجعل هذه الفضيحة العاقل في لبنان يقول : ‏أخجل من دولة يترأسها قائد جيش سابق هو عون وقد أصبحت هذا الدولة تتوسّل الغذاء من السفارات لجيشها ، مع كل الاحترام للجيش و أفراده فهم على الراس لكن معروف من جوعهم

وفي المحصلة لا يصح في لبنان إلا منطق واحد ألا وهو نزع السلاح غير الشرفي الموجود بيد حزب الله ، فهو سلاح دمر و خرب و أتى على الأخضر واليابس في البلد ، وعليه فإن الطريقة المثلى للخلاص هي التخلص منه